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Эксперты отметили падение продаж "беспробежных" б/у иномарок в России

Эксперты отметили падение продаж "беспробежных" б/у иномарок в России - 13.08.2024, ПРАЙМ

Эксперты отметили падение продаж "беспробежных" б/у иномарок в России

Продажи поддержанных японских иномарок без пробега по России сократились в первом полугодии 2024 года более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:16+0300

2024-08-13T09:16+0300

2024-08-13T09:16+0300

россия

авто

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ВЛАДИВОСТОК, 13 авг - ПРАЙМ. Продажи поддержанных японских иномарок без пробега по России сократились в первом полугодии 2024 года более чем в два раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на фоне роста цен и трудностей с ввозом из-за санкций, сообщила РИА Новости представитель автомобильного портала "Дром". Аналитики портала проанализировали спрос и цены на б/у автомобили в первом полугодии 2024 года и выявили, что существенное подорожание на вторичном рынке автомобилей по сравнению с 2023 годом привело к перераспределению спроса: покупатели стараются перейти на более дешевые варианты, хотя и они подорожали минимум на 10%. "Продажи подержанных авто без пробега по РФ упали более чем вдвое, а цены на них значительно повысились. Например, за июнь 2023 на "Дроме" продали 22700 беспробежных авто, а за июнь 2024 - всего 6400. При этом средняя цена выросла на 38%: с 1,6 млн руб до 2,21 млн руб. Продажи в категории б/у с пробегом по РФ упали лишь на 5%, несмотря на то что средняя цена б/у авто выросла более чем на треть - с 1 млн до 1,35 млн руб. Это объясняется тем, что люди, передумавшие брать беспробежку, скорректировали спрос, выбрав авто с пробегом", - говорится в исследовании портала. Отмечается, что самое сильное падение продаж произошло в категории пробежных авто у внедорожников и кроссоверов: от 21,9% на Subaru Forester до 28,5% на Toyota Land Cruiser Prado. Средние цены при этом выросли на 20% и более. Аналитики портала указывают, что нынешние владельцы подержанных иномарок держатся за свои автомобили и не хотят их продавать, так как ввезти их из Японии можно только сложными и дорогими путями в обход ранее введенных санкционных запретов. В августе 2023 года Япония ввела новый пакет санкций, запрещающий экспорт из Японии в Россию 758 видов товаров. В список, в том числе, вошли гибридные автомобили и электромобили, а также бензиновые и дизельные машины с объемом двигателя больше 1,9 литра. В декабре автомобильный портал "Дром" со ссылкой на своих аналитиков сообщал, что средняя цена подержанной японской машины, не попавшей под ограничения, за полгода выросла на 21%. А запрещенные к экспорту б/у автомобили подорожали на 20-27%. Цены выросли как на ввозимые автомобили без пробега, так и на иномарки с пробегом, ввезенные до введения ограничений.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто