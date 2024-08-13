https://1prime.ru/20240813/avto-850854681.html

Россиянам назвали китайские авто стоимостью менее одного миллиона рублей

Россиянам назвали китайские авто стоимостью менее одного миллиона рублей - 13.08.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали китайские авто стоимостью менее одного миллиона рублей

На вторичном авторынке в России возможно приобрести подержанный китайский автомобиль, стоимость которого ниже одного миллиона рублей, выяснило издание... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:52+0300

2024-08-13T13:52+0300

2024-08-13T13:53+0300

россия

авто

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На вторичном авторынке в России возможно приобрести подержанный китайский автомобиль, стоимость которого ниже одного миллиона рублей, выяснило издание Autonews.ru.Согласно публикации, на вторичном рынке особой популярностью пользуются китайские модели Changan CS 35, Great Wall Hover H5 и Haval H6. Changan CS 35 производился с 2014 по 2018 год, сейчас можно приобрести автомобиль с пробегом до 100 тысяч километров за 750-960 тысяч рублей. Changan CS 35 относится к надежным и выносливым машинам, оснащен 1,6-литровым бензиновым двигателем.Great Wall Hover H5 - неплохая альтернатива российскому УАЗу, его можно найти на рынке в комплектации 2012-2014 г. за 700-950 тысяч рублей. Продажами этой модели занимаются в основном частные лица, поэтому при выборе стоит обратить внимание на целостность кузова и рамы, а также на состояние днища и номера рамы.Подержанный Haval H6 также можно приобрести по цене 979 тывсяч рублей. Это модель 2011 года, которая дос их пор востребована среди автолюбителей. Haval H6 продавался как в переднеприводном, так и в полноприводном варианте. В России доступны версии с 1,5-литровым бензиновым двигателем и 2,0-литровым дизелем, заметили в издании.В одном из дилерских центров в Химках можно было приобрести Haval H6 2017 года выпуска с бензиновым двигателем и автоматической коробкой передач со скидкой 40 тысяч рублей по программе трейд-ин.

https://1prime.ru/20240813/china-850834144.html

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россия, авто