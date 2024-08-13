https://1prime.ru/20240813/bayden-850866681.html
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области - 13.08.2024, ПРАЙМ
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области
Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, она создает "настоящую дилемму" для российского руководства. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T23:50+0300
2024-08-13T23:50+0300
2024-08-13T23:50+0300
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ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, она создает "настоящую дилемму" для российского руководства. По словам Байдена, ситуация в Курской области создала "настоящую дилемму" для президента РФ, и администрация президента Байдена находится в постоянном контакте с Киевом.Ранее Байден избегал публичных комментариев относительно террористического нападения ВСУ на Курскую область. Белый дом и государственный департамент при этом проигнорировали запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать информацию американских СМИ, согласно которой власти США "благословили" ВСУ на операцию в Курской области.
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Политика, УКРАИНА, США, Джо Байден
Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области
Байден: ситуация в Курской области создает настоящую дилемму
ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, она создает "настоящую дилемму" для российского руководства.
По словам Байдена, ситуация в Курской области создала "настоящую дилемму" для президента РФ, и администрация президента Байдена находится в постоянном контакте с Киевом.
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
Ранее Байден избегал публичных комментариев относительно террористического нападения ВСУ на Курскую область.
Белый дом и государственный департамент при этом проигнорировали запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать информацию американских СМИ, согласно которой власти США "благословили" ВСУ на операцию в Курской области.