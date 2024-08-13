https://1prime.ru/20240813/bayden-850866681.html

Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области - 13.08.2024, ПРАЙМ

Байден впервые прокомментировал ситуацию в Курской области

Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, она создает "настоящую дилемму" для российского руководства. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T23:50+0300

2024-08-13T23:50+0300

2024-08-13T23:50+0300

политика

украина

сша

джо байден

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ВАШИНГТОН, 13 авг — ПРАЙМ. Президент США Джо Байден заявил, что ему регулярно докладывают о ситуации в Курской области, она создает "настоящую дилемму" для российского руководства. По словам Байдена, ситуация в Курской области создала "настоящую дилемму" для президента РФ, и администрация президента Байдена находится в постоянном контакте с Киевом.Ранее Байден избегал публичных комментариев относительно террористического нападения ВСУ на Курскую область. Белый дом и государственный департамент при этом проигнорировали запросы РИА Новости с просьбой прокомментировать информацию американских СМИ, согласно которой власти США "благословили" ВСУ на операцию в Курской области.

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украина, сша, джо байден