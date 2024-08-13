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У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ - 13.08.2024, ПРАЙМ
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
У Киева есть "грязная бомба", рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:29+0300
2024-08-13T14:29+0300
2024-08-13T14:29+0300
киев
"грязная бомба"
украина
оружие
радиация
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У Киева есть "грязная бомба", рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу "Звезда".Он также подчеркнул, что ее создание - не очень сложный процесс. Именно поэтому шансы того, что она есть у киевского режима, очень велики."Грязная бомба" - это специализированный контейнер, который наполняется зарядом взрывчатого вещества и радиоактивными изотопами. Такое оружие может быть сброшено на территорию противника летательным аппаратом. При детонации заряда оболочка, в которую помещаются компоненты, разрушается, что приводит к высвобождению радиации. Таким образом происходит загрязнение большой части территории.
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киев, "грязная бомба", украина, оружие, радиация
Киев, "Грязная бомба", УКРАИНА, оружие, радиация
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
Начальник войск РХБЗ Кириллов: думаю, у Киева есть "грязная бомба"