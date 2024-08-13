Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240813/bomba-850855573.html
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ - 13.08.2024, ПРАЙМ
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
У Киева есть "грязная бомба", рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:29+0300
2024-08-13T14:29+0300
киев
"грязная бомба"
украина
оружие
радиация
https://cdnn.1prime.ru/img/76723/52/767235247_0:80:1501:924_1920x0_80_0_0_7831cec03c2f5f168b8f0887d2419120.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У Киева есть "грязная бомба", рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу "Звезда".Он также подчеркнул, что ее создание - не очень сложный процесс. Именно поэтому шансы того, что она есть у киевского режима, очень велики."Грязная бомба" - это специализированный контейнер, который наполняется зарядом взрывчатого вещества и радиоактивными изотопами. Такое оружие может быть сброшено на территорию противника летательным аппаратом. При детонации заряда оболочка, в которую помещаются компоненты, разрушается, что приводит к высвобождению радиации. Таким образом происходит загрязнение большой части территории.
https://1prime.ru/20240813/putin-850855298.html
киев
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76723/52/767235247_80:0:1419:1004_1920x0_80_0_0_b61ff786abfd3cf47373204a9adf6bd5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
киев, "грязная бомба", украина, оружие, радиация
Киев, "Грязная бомба", УКРАИНА, оружие, радиация
14:29 13.08.2024
 
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ

Начальник войск РХБЗ Кириллов: думаю, у Киева есть "грязная бомба"

© fotolia.com / Thomas BethgeРадиация
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© fotolia.com / Thomas Bethge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. У Киева есть "грязная бомба", рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов телеканалу "Звезда".
Он также подчеркнул, что ее создание - не очень сложный процесс. Именно поэтому шансы того, что она есть у киевского режима, очень велики.
"Грязная бомба" - это специализированный контейнер, который наполняется зарядом взрывчатого вещества и радиоактивными изотопами. Такое оружие может быть сброшено на территорию противника летательным аппаратом. При детонации заряда оболочка, в которую помещаются компоненты, разрушается, что приводит к высвобождению радиации. Таким образом происходит загрязнение большой части территории.
Президент Владимир Путин принял участие в церемонии открытия северного обхода Твери и обхода Тольятти
NYT назвала предложения Путина по Украине наиболее реалистичными
14:25
 
Киев"Грязная бомба"УКРАИНАоружиерадиация
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала