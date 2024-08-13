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Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя

Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя - 13.08.2024, ПРАЙМ

Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя

На рынке автомобилей с пробегом есть модели китайских брендов, которые далеко не всегда проходили адаптацию к российским условиям. В отличие от машин, которые... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T02:02+0300

2024-08-13T02:02+0300

2024-08-13T02:02+0300

авто

спрос на легковые авто

китайские авто

подержанные авто

автоэксперт

егор васильев

эксклюзив

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МОСКВА, 1з авг - ПРАЙМ. На рынке автомобилей с пробегом есть модели китайских брендов, которые далеко не всегда проходили адаптацию к российским условиям. В отличие от машин, которые официально представлены в России. Так что, проблемы, характерные для подержанных "китайцев", довольно тривиальны, рассказал автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на состояние кузова - наличие сколов лакокрасочного покрытия, ржавчину, возможно, даже трещин сварных соединений. Обязательно надо проверить состояние кузова под ковриками и обивкой, а также в нише запасного колеса. И если обнаружится коррозия, то это "повод для хорошего торга или даже отказа от покупки".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗатем необходимо осмотреть днище авто, особенно в районе колесных арок, порогов и выхлопной системы. Далее стоит проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. "Обычно у "ранних" китайцев - это не является сильной стороной", - замечает эксперт.Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза. Как отмечает Васильев, любой лишний или нехарактерный шум является поводом для отказа от приобретения авто.Если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику в специализированной мастерской.По словам автоэксперта, эти агрегаты довольно сильно зависят от характера эксплуатации, а в ремонте весьма дороги. Кроме того, можно столкнуться с отсутствием запчастей на конкретную модель.И, конечно, не забываем про электронику. “Если она работает нестабильно, это является признаком того, что где-то в системе есть "плавающая"неисправность, поиск которой может превратиться в дорогое приключение с непонятным концом”, - предупреждает специалист.Безусловно, лучше всего приобретать подержанный автомобиль у официального дилера. "По крайней мере это дает некоторую гарантию того, что потенциальные проблемы можно будет решить относительно цивилизованным способом", - объяснил автоэксперт.

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авто, спрос на легковые авто, китайские авто, подержанные авто, автоэксперт, егор васильев, эксклюзив