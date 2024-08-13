https://1prime.ru/20240813/china-850834144.html
Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя
Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя - 13.08.2024, ПРАЙМ
Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя
На рынке автомобилей с пробегом есть модели китайских брендов, которые далеко не всегда проходили адаптацию к российским условиям. В отличие от машин, которые... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T02:02+0300
2024-08-13T02:02+0300
2024-08-13T02:02+0300
авто
спрос на легковые авто
китайские авто
подержанные авто
автоэксперт
егор васильев
эксклюзив
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_0:0:3104:1747_1920x0_80_0_0_951c5174061ac9ac5da1765bb4123f68.jpg
МОСКВА, 1з авг - ПРАЙМ. На рынке автомобилей с пробегом есть модели китайских брендов, которые далеко не всегда проходили адаптацию к российским условиям. В отличие от машин, которые официально представлены в России. Так что, проблемы, характерные для подержанных "китайцев", довольно тривиальны, рассказал автоэксперт Егор Васильев.Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на состояние кузова - наличие сколов лакокрасочного покрытия, ржавчину, возможно, даже трещин сварных соединений. Обязательно надо проверить состояние кузова под ковриками и обивкой, а также в нише запасного колеса. И если обнаружится коррозия, то это "повод для хорошего торга или даже отказа от покупки".Читайте ПРАЙМ в нашем Telegram-каналеЗатем необходимо осмотреть днище авто, особенно в районе колесных арок, порогов и выхлопной системы. Далее стоит проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. "Обычно у "ранних" китайцев - это не является сильной стороной", - замечает эксперт.Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза. Как отмечает Васильев, любой лишний или нехарактерный шум является поводом для отказа от приобретения авто.Если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику в специализированной мастерской.По словам автоэксперта, эти агрегаты довольно сильно зависят от характера эксплуатации, а в ремонте весьма дороги. Кроме того, можно столкнуться с отсутствием запчастей на конкретную модель.И, конечно, не забываем про электронику. “Если она работает нестабильно, это является признаком того, что где-то в системе есть "плавающая"неисправность, поиск которой может превратиться в дорогое приключение с непонятным концом”, - предупреждает специалист.Безусловно, лучше всего приобретать подержанный автомобиль у официального дилера. "По крайней мере это дает некоторую гарантию того, что потенциальные проблемы можно будет решить относительно цивилизованным способом", - объяснил автоэксперт.
https://1prime.ru/20240723/avtovaz-850360595.html
https://1prime.ru/20240717/probeg-850209284.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84312/12/843121250_369:0:3098:2047_1920x0_80_0_0_af39855b7788e48f8c83c17d4ceb8589.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
авто, спрос на легковые авто, китайские авто, подержанные авто, автоэксперт, егор васильев, эксклюзив
Авто, спрос на легковые авто, китайские авто, подержанные авто, автоэксперт, Егор Васильев, Эксклюзив
Без права на ошибку. Какие китайские авто с пробегом покупать нельзя
Эксперт Васильев: перед покупкой изучите кузов и днище подержанного "китайца"
МОСКВА, 1з авг - ПРАЙМ. На рынке автомобилей с пробегом есть модели китайских брендов, которые далеко не всегда проходили адаптацию к российским условиям. В отличие от машин, которые официально представлены в России. Так что, проблемы, характерные для подержанных "китайцев", довольно тривиальны, рассказал автоэксперт Егор Васильев.
Прежде всего, эксперт советует обратить внимание на состояние кузова - наличие сколов лакокрасочного покрытия, ржавчину, возможно, даже трещин сварных соединений. Обязательно надо проверить состояние кузова под ковриками и обивкой, а также в нише запасного колеса. И если обнаружится коррозия, то это "повод для хорошего торга или даже отказа от покупки".
Затем необходимо осмотреть днище авто, особенно в районе колесных арок, порогов и выхлопной системы. Далее стоит проверить подвеску на отсутствие люфтов и повреждений пыльников и сайлент-блоков. "Обычно у "ранних" китайцев - это не является сильной стороной", - замечает эксперт.
Также важно оценить состояние двигателя, проверить отсутствие потеков масла и антифриза. Как отмечает Васильев, любой лишний или нехарактерный шум является поводом для отказа от приобретения авто.
В России появился маркетплейс по продаже проверенных авто с пробегом
Если на машине установлен вариатор или робот, то лучше провести их диагностику в специализированной мастерской.По словам автоэксперта, эти агрегаты довольно сильно зависят от характера эксплуатации, а в ремонте весьма дороги. Кроме того, можно столкнуться с отсутствием запчастей на конкретную модель.
И, конечно, не забываем про электронику. “Если она работает нестабильно, это является признаком того, что где-то в системе есть "плавающая"неисправность, поиск которой может превратиться в дорогое приключение с непонятным концом”, - предупреждает специалист.
Безусловно, лучше всего приобретать подержанный автомобиль у официального дилера. "По крайней мере это дает некоторую гарантию того, что потенциальные проблемы можно будет решить относительно цивилизованным способом", - объяснил автоэксперт.
Обман с последствиями. Что грозит за скрученный пробег авто