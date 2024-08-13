https://1prime.ru/20240813/diktator-850854888.html

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ

На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

Не остается даже призрачных надежд на победу киевского режима в противостоянии с Москвой. Украину может спасти только мир, рассказал ирландский журналист и... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:56+0300

2024-08-13T13:56+0300

2024-08-13T13:56+0300

спецоперация на украине

украина

численность населения

демография

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Не остается даже призрачных надежд на победу киевского режима в противостоянии с Москвой. Украину может спасти только мир, рассказал ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз в соцсети X."Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину. Воображаемая "победа" над Россией не только совершенно недостижима, но она невероятна. Только мир может спасти Украину, и не от России, а от НАТО", - пояснил журналист.Ранее появилась информация о трехкратном превышении уровня смертности украинцев над уровнем рождаемости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова считает, что численность украинского населения к 2033 году упадет до 35 миллионов человек.Согласно отчетам украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, на сегодняшний день в стране зафиксирован минимальный за последние 300 лет уровень рождаемости.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850854405.html

украина

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украина, численность населения, демография