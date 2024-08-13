Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240813/diktator-850854888.html
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского - 13.08.2024, ПРАЙМ
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского
Не остается даже призрачных надежд на победу киевского режима в противостоянии с Москвой. Украину может спасти только мир, рассказал ирландский журналист и... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:56+0300
2024-08-13T13:56+0300
спецоперация на украине
украина
численность населения
демография
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b3404c8dc9e3c4ca4efc997624a30746.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Не остается даже призрачных надежд на победу киевского режима в противостоянии с Москвой. Украину может спасти только мир, рассказал ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз в соцсети X."Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину. Воображаемая "победа" над Россией не только совершенно недостижима, но она невероятна. Только мир может спасти Украину, и не от России, а от НАТО", - пояснил журналист.Ранее появилась информация о трехкратном превышении уровня смертности украинцев над уровнем рождаемости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова считает, что численность украинского населения к 2033 году упадет до 35 миллионов человек.Согласно отчетам украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, на сегодняшний день в стране зафиксирован минимальный за последние 300 лет уровень рождаемости.
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850854405.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/26/841312672_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_068812ef4e015115924017c3a8e30063.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
украина, численность населения, демография
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, численность населения, демография
13:56 13.08.2024
 
На Западе заявили, что только мир спасет Украину от диктатора Зеленского

Журналист Боуз: диктатор Зеленский и НАТО медленно убивают Украину

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Не остается даже призрачных надежд на победу киевского режима в противостоянии с Москвой. Украину может спасти только мир, рассказал ирландский журналист и предприниматель Чей Боуз в соцсети X.
"Диктатор Зеленский и его хозяева в НАТО медленно, но верно убивают Украину. Воображаемая "победа" над Россией не только совершенно недостижима, но она невероятна. Только мир может спасти Украину, и не от России, а от НАТО", - пояснил журналист.
Ранее появилась информация о трехкратном превышении уровня смертности украинцев над уровнем рождаемости. Директор украинского Института демографии и социальных исследований Элла Либанова считает, что численность украинского населения к 2033 году упадет до 35 миллионов человек.
Согласно отчетам украинского министерства социальной политики о стратегии демографического развитии страны, на сегодняшний день в стране зафиксирован минимальный за последние 300 лет уровень рождаемости.
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
13:42
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАчисленность населениядемография
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала