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Россия в июле превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявило МЭА

Россия в июле превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявило МЭА - 13.08.2024, ПРАЙМ

Россия в июле превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+, заявило МЭА

Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле снизила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,23 миллиона баррелей в сутки, и... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:04+0300

2024-08-13T11:04+0300

2024-08-13T11:04+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) считает, что Россия в июле снизила добычу нефти на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,23 миллиона баррелей в сутки, и превысила целевой уровень добычи в ОПЕК+ на 250 тысяч баррелей в сутки, следует из ежемесячного доклада агентства. "Добыча нефти в России в июле снизилась на 10 тысяч баррелей в сутки, до 9,23 миллиона баррелей в сутки, что на 250 тысяч баррелей в сутки выше целевого уровня", - говорится в докладе. Согласно приложенным таблицам, в июне добыча нефти в России составляла 9,24 миллиона баррелей в сутки. Таким образом, в июле снижение составило 10 тысяч баррелей в сутки. При этом, по расчетам МЭА, с учетом добровольных сокращений ОПЕК+ и квот предельный уровень добычи для РФ составлял в июле 8,98 миллиона баррелей в сутки. Следовательно, она превысила его на 250 тысяч баррелей в сутки. Общий объем добычи жидких углеводородов в России в июле составил 10,68 миллиона баррелей в сутки. ОПЕК+ в рамках соглашения имеет квоты на добычу нефти для своих участников. На текущий год суммарный предельный уровень добычи составляет порядка 39,425 миллиона баррелей в сутки. Ряд стран ОПЕК+, включая Россию и Саудовскую Аравию, помимо установленных квот для всех участников имеют добровольные сокращения. По итогам заседаний альянса 2 июня они продлили сокращения на 1,66 миллиона баррелей в сутки до конца 2025 года. А ограничения еще на 2,2 миллиона баррелей решили постепенно сводить на нет с октября, но пока оставили их на нынешнем уровне. Россия в июле сверх квот сокращала добычу на 471 тысячу баррелей в сутки. Минэнерго РФ сообщало, что Россия в апреле-июле превысила целевые показатели добычи в рамках ОПЕК+. Как объясняло министерство, это было связано с разовыми проблемами с графиком поставок и техническими особенностями сокращения добычи на значительный объем. До конца сентября 2025 года страна компенсирует объемы добычи, превышенные с апреля, заявляло Минэнерго.

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россия, нефть, опек