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WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта - 13.08.2024, ПРАЙМ
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WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта
WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта - 13.08.2024, ПРАЙМ
WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта
Активное развитие искусственного интеллекта приведет к увеличению стоимости электроэнергии, говорится в материале американского издания The Wall Street Journal. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:24+0300
2024-08-13T12:24+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Активное развитие искусственного интеллекта приведет к увеличению стоимости электроэнергии, говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.Согласно публикации, скачок цен на электроэнергию будет связан со строительством большого количества дата-центров, которые потребляют большой объем энергии. Так, по данным PJM Interconnection, цены на большей части территории США составили 269,92 доллара за мегаватт-день, что примерно в девять раз выше цены, установленной год назад.К 2025 году цены на электроэнергию в США могут вырасти почти в десять раз, в результате чего будет необходимо строительство новых электростанций.Отмечается, что примером такого роста расходов на электроэнергию было повышение цен в Германии на 3000% в результате компьютерного сбоя, что привело к закрытию нескольких крупных предприятий.
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ии, электричество
Энергетика, ИИ, электричество
12:24 13.08.2024
 
WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта

WSJ: электричество подорожает в десять раз из-за искусственного интеллекта

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкЛинии электропередач
Линии электропередач - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Активное развитие искусственного интеллекта приведет к увеличению стоимости электроэнергии, говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.
Согласно публикации, скачок цен на электроэнергию будет связан со строительством большого количества дата-центров, которые потребляют большой объем энергии. Так, по данным PJM Interconnection, цены на большей части территории США составили 269,92 доллара за мегаватт-день, что примерно в девять раз выше цены, установленной год назад.
К 2025 году цены на электроэнергию в США могут вырасти почти в десять раз, в результате чего будет необходимо строительство новых электростанций.
Отмечается, что примером такого роста расходов на электроэнергию было повышение цен в Германии на 3000% в результате компьютерного сбоя, что привело к закрытию нескольких крупных предприятий.
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