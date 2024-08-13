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WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта

WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта - 13.08.2024, ПРАЙМ

WSJ: цены на важный ресурс подскочат из-за искусственного интеллекта

Активное развитие искусственного интеллекта приведет к увеличению стоимости электроэнергии, говорится в материале американского издания The Wall Street Journal. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T12:24+0300

2024-08-13T12:24+0300

2024-08-13T12:24+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Активное развитие искусственного интеллекта приведет к увеличению стоимости электроэнергии, говорится в материале американского издания The Wall Street Journal.Согласно публикации, скачок цен на электроэнергию будет связан со строительством большого количества дата-центров, которые потребляют большой объем энергии. Так, по данным PJM Interconnection, цены на большей части территории США составили 269,92 доллара за мегаватт-день, что примерно в девять раз выше цены, установленной год назад.К 2025 году цены на электроэнергию в США могут вырасти почти в десять раз, в результате чего будет необходимо строительство новых электростанций.Отмечается, что примером такого роста расходов на электроэнергию было повышение цен в Германии на 3000% в результате компьютерного сбоя, что привело к закрытию нескольких крупных предприятий.

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ии, электричество