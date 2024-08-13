https://1prime.ru/20240813/fas-850853669.html

Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей

Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей - 13.08.2024, ПРАЙМ

Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей

Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" поддерживают выдвинутое Федеральной антимонопольной службой предложение ограничить цены на ряд моделей... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T13:05+0300

2024-08-13T13:05+0300

2024-08-13T13:15+0300

экономика

ритейл

бытовая техника

фас рф

https://cdnn.1prime.ru/img/83440/76/834407613_0:0:3001:1688_1920x0_80_0_0_e29623f0997dcc4b34b0170f864bd06b.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" поддерживают выдвинутое Федеральной антимонопольной службой предложение ограничить цены на ряд моделей продаваемой техники бытовой техники и электроники.Регулятор ранее предложил трем сетям в добровольном порядке ограничить цены и наценки на популярные модели.В пресс-службе DNS уточнили, что в этом году, как и в прошлом, готовы поддержать предложение ФАС. "В настоящее время мы работаем над перечнем товаров", - отметили в компании.В "Ситилинке" сообщили, что получили и ознакомились с предложением антимонопольной службы. "Концептуально онлайн-ритейлер поддерживает инициативу ведомства и готовит список товаров, на которые будут снижены цены", - отметил пиар-менеджер компании Денис Коварский. Он пообещал сообщить подробности позднее.В свою очередь, в группе "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что поддерживают предложение по фиксации цен на ряд имеющих спрос моделей техники в преддверии учебного года. "Также в ближайшее время "М.Видео-Эльдорадо" подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября", - сообщили в компании, добавив, что находятся в плотном взаимодействии с ФАС.

https://1prime.ru/20240603/tekhnika-848753681.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ритейл, бытовая техника, фас рф