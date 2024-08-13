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Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей
Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей - 13.08.2024, ПРАЙМ
Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей
Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" поддерживают выдвинутое Федеральной антимонопольной службой предложение ограничить цены на ряд моделей... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:05+0300
2024-08-13T13:15+0300
экономика
ритейл
бытовая техника
фас рф
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" поддерживают выдвинутое Федеральной антимонопольной службой предложение ограничить цены на ряд моделей продаваемой техники бытовой техники и электроники.Регулятор ранее предложил трем сетям в добровольном порядке ограничить цены и наценки на популярные модели.В пресс-службе DNS уточнили, что в этом году, как и в прошлом, готовы поддержать предложение ФАС. "В настоящее время мы работаем над перечнем товаров", - отметили в компании.В "Ситилинке" сообщили, что получили и ознакомились с предложением антимонопольной службы. "Концептуально онлайн-ритейлер поддерживает инициативу ведомства и готовит список товаров, на которые будут снижены цены", - отметил пиар-менеджер компании Денис Коварский. Он пообещал сообщить подробности позднее.В свою очередь, в группе "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что поддерживают предложение по фиксации цен на ряд имеющих спрос моделей техники в преддверии учебного года. "Также в ближайшее время "М.Видео-Эльдорадо" подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября", - сообщили в компании, добавив, что находятся в плотном взаимодействии с ФАС.
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ритейл, бытовая техника, фас рф
Экономика, ритейл, бытовая техника, ФАС РФ
13:05 13.08.2024 (обновлено: 13:15 13.08.2024)
 
Ретейлеры поддержали предложение ФАС ограничить цены на ряд моделей

DNS, "М.Видео" и "Ситилинк" поддержали предложение ФАС об ограничении цен на ряд моделей

© РИА Новости . Сергей Венявский | Перейти в медиабанкПродажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону.
Продажа бытовой техники. Город Ростов-на-Дону. - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Сергей Венявский
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Ритейлеры DNS, "М.Видео-Эльдорадо" и "Ситилинк" поддерживают выдвинутое Федеральной антимонопольной службой предложение ограничить цены на ряд моделей продаваемой техники бытовой техники и электроники.
Регулятор ранее предложил трем сетям в добровольном порядке ограничить цены и наценки на популярные модели.
В пресс-службе DNS уточнили, что в этом году, как и в прошлом, готовы поддержать предложение ФАС. "В настоящее время мы работаем над перечнем товаров", - отметили в компании.
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В "Ситилинке" сообщили, что получили и ознакомились с предложением антимонопольной службы. "Концептуально онлайн-ритейлер поддерживает инициативу ведомства и готовит список товаров, на которые будут снижены цены", - отметил пиар-менеджер компании Денис Коварский. Он пообещал сообщить подробности позднее.
В свою очередь, в группе "М.Видео-Эльдорадо" заявили, что поддерживают предложение по фиксации цен на ряд имеющих спрос моделей техники в преддверии учебного года. "Также в ближайшее время "М.Видео-Эльдорадо" подготовит перечень товарных позиций, цены на которые будут зафиксированы в течение месяца: с конца августа до конца сентября", - сообщили в компании, добавив, что находятся в плотном взаимодействии с ФАС.
 
Экономикаритейлбытовая техникаФАС РФ
 
 
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