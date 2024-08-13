https://1prime.ru/20240813/flot-850862845.html
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути - 13.08.2024, ПРАЙМ
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути
Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:51+0300
2024-08-13T17:51+0300
2024-08-13T18:03+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути как национальной транспортной артерии. Также в её задачи входит укрепление обороноспособности страны и безопасности государства в Мировом океане, а также развитие Военно-Морского Флота.
https://1prime.ru/20240813/putin-850862562.html
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Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Море
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути и ВМФ
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути как национальной транспортной артерии. Также в её задачи входит укрепление обороноспособности страны и безопасности государства в Мировом океане, а также развитие Военно-Морского Флота.
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ