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Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути - 13.08.2024, ПРАЙМ
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути
Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:51+0300
2024-08-13T18:03+0300
экономика
россия
владимир путин
море
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути как национальной транспортной артерии. Также в её задачи входит укрепление обороноспособности страны и безопасности государства в Мировом океане, а также развитие Военно-Морского Флота.
https://1prime.ru/20240813/putin-850862562.html
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россия, владимир путин, море
Экономика, РОССИЯ, Владимир Путин, Море
17:51 13.08.2024 (обновлено: 18:03 13.08.2024)
 
Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути

Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути и ВМФ

© РИА Новости . Алексей Майшев | Перейти в медиабанкУчения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря
Учения пограничных сторожевых кораблей по охране акватории Каспийского моря - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Майшев
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути.
Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.
Согласно указу, коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути как национальной транспортной артерии. Также в её задачи входит укрепление обороноспособности страны и безопасности государства в Мировом океане, а также развитие Военно-Морского Флота.
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ
17:43
 
ЭкономикаРОССИЯВладимир ПутинМоре
 
 
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