https://1prime.ru/20240813/flot-850862845.html

Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути

Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути - 13.08.2024, ПРАЙМ

Морская коллегия РФ займется задачами развития Севморпути

Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:51+0300

2024-08-13T17:51+0300

2024-08-13T18:03+0300

экономика

россия

владимир путин

море

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Образованная по указу президента Владимира Путина морская коллегия РФ займется задачами развития Северного морского пути. Соответствующий указ размещен на сайте официального опубликования правовых актов. Согласно указу, коллегия будет заниматься развитием Северного морского пути как национальной транспортной артерии. Также в её задачи входит укрепление обороноспособности страны и безопасности государства в Мировом океане, а также развитие Военно-Морского Флота.

https://1prime.ru/20240813/putin-850862562.html

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россия, владимир путин, море