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Названа сумма госконтрактов, подписанных на форуме "Армия-2024"
Названа сумма госконтрактов, подписанных на форуме "Армия-2024" - 13.08.2024, ПРАЙМ
Названа сумма госконтрактов, подписанных на форуме "Армия-2024"
В ходе форума "Армия-2024" в подмосковной Кубинке подписано государственных контрактов на сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T12:28+0300
2024-08-13T12:28+0300
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - ПРАЙМ. В ходе форума "Армия-2024" в подмосковной Кубинке подписано государственных контрактов на сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев.При этом в российские Вооруженные силы поступят свыше 500 образцов вооружения и более миллиона единиц средств поражения.При этом весь государственный оборонный заказ на текущий календарный год и 98% от объема следующего года уже законтрактованы. На форуме состоялось "дополнительное подписание контрактов, в результате исполнения которых ВС получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники". "Общий объем стоимости контрактов, сегодня подписанных и врученных, составляет практически половину триллиона, около 500 миллиардов рублей", - рассказал генерал по итогам подписания шести и вручения 11 госконтрактов."Соответственно, кроме 500 единиц основных вооружений мы получим еще около 1 миллиона средств поражения различного калибра. Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно", - отметил он.Гуляев напомнил, что глава Минобороны Андрей Белоусов, выступая на открытии форума, перечислил ряд основных условий, необходимых для достижения успеха в современных военных конфликтах. Одним из них является обеспечение российских войск вооружением - прежде всего, высокоточным оружием. "Наша с вами совместная задача - обеспечить выполнение этого условия, в том числе и путем реализации государственных контрактов", - подчеркнул генерал.
https://1prime.ru/20240623/putin-849419071.html
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вс рф, оружие, гособоронзаказ, минобороны рф
Вооружения, ВС РФ, оружие, гособоронзаказ, Минобороны РФ
Названа сумма госконтрактов, подписанных на форуме "Армия-2024"
На форуме "Армия-2024" подписаны госконтракты почти на 500 миллиардов рублей
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - ПРАЙМ. В ходе форума "Армия-2024" в подмосковной Кубинке подписано государственных контрактов на сумму почти 500 миллиардов рублей, сообщил начальник Главного управления вооружения Вооруженных сил РФ Анатолий Гуляев.
При этом в российские Вооруженные силы поступят свыше 500 образцов вооружения и более миллиона единиц средств поражения.
При этом весь государственный оборонный заказ на текущий календарный год и 98% от объема следующего года уже законтрактованы. На форуме состоялось "дополнительное подписание контрактов, в результате исполнения которых ВС получат свыше 500 единиц основных образцов вооружения и техники".
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"Общий объем стоимости контрактов, сегодня подписанных и врученных, составляет практически половину триллиона, около 500 миллиардов рублей", - рассказал генерал по итогам подписания шести и вручения 11 госконтрактов.
"Соответственно, кроме 500 единиц основных вооружений мы получим еще около 1 миллиона средств поражения различного калибра. Поэтому я прошу отнестись к этой дополнительной задаче более чем ответственно", - отметил он.
Гуляев напомнил, что глава Минобороны Андрей Белоусов, выступая на открытии форума, перечислил ряд основных условий, необходимых для достижения успеха в современных военных конфликтах. Одним из них является обеспечение российских войск вооружением - прежде всего, высокоточным оружием.
"Наша с вами совместная задача - обеспечить выполнение этого условия, в том числе и путем реализации государственных контрактов", - подчеркнул генерал.