https://1prime.ru/20240813/istrebitel-850843473.html

В США восхитились "загадочным" российским самолетом

В США восхитились "загадочным" российским самолетом - 13.08.2024, ПРАЙМ

В США восхитились "загадочным" российским самолетом

На Западе до сих пор не могут разгадать тайну российского уникального оружия - истребителя МиГ-31, сообщает издание National Interest. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:27+0300

2024-08-13T09:27+0300

2024-08-13T09:27+0300

спецоперация на украине

миг-31

россия

запад

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На Западе до сих пор не могут разгадать тайну российского уникального оружия - истребителя МиГ-31, сообщает издание National Interest."МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений" — отмечается в статье.Авторы также подчеркнули, что в ходе боевых испытаний истребитель был модернизирован. Это позволило повысить его эффективность и дальность полета, сохранив все остальные преимущества. "Микоян МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов на вооружении в мире остается важной машиной для российских ВКС. <...> Он остается могучей машиной для войны в воздухе", — рассказали в издании.В марте текущего года именно благодаря запуску МиГ-31 российская сторона смогла предотвратить пересечение границы американскими бомбардировщиками.Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".

https://1prime.ru/20240813/f-16-850843302.html

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миг-31, россия, запад