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В США восхитились "загадочным" российским самолетом - 13.08.2024, ПРАЙМ
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В США восхитились "загадочным" российским самолетом
В США восхитились "загадочным" российским самолетом - 13.08.2024, ПРАЙМ
В США восхитились "загадочным" российским самолетом
На Западе до сих пор не могут разгадать тайну российского уникального оружия - истребителя МиГ-31, сообщает издание National Interest. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T09:27+0300
2024-08-13T09:27+0300
спецоперация на украине
миг-31
россия
запад
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На Западе до сих пор не могут разгадать тайну российского уникального оружия - истребителя МиГ-31, сообщает издание National Interest."МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений" — отмечается в статье.Авторы также подчеркнули, что в ходе боевых испытаний истребитель был модернизирован. Это позволило повысить его эффективность и дальность полета, сохранив все остальные преимущества. "Микоян МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов на вооружении в мире остается важной машиной для российских ВКС. &lt;...&gt; Он остается могучей машиной для войны в воздухе", — рассказали в издании.В марте текущего года именно благодаря запуску МиГ-31 российская сторона смогла предотвратить пересечение границы американскими бомбардировщиками.Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
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запад
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миг-31, россия, запад
Спецоперация на Украине, МИГ-31, РОССИЯ, ЗАПАД
09:27 13.08.2024
 
В США восхитились "загадочным" российским самолетом

NI: российский МиГ-31 до сих пор окутан тайной для Запада

© РИА Новости . Илья Питалев | Перейти в медиабанкИстребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом "Кинжал"
Истребители-перехватчики МиГ-31И с гиперзвуковым авиационным ракетным комплексом Кинжал - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Илья Питалев
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. На Западе до сих пор не могут разгадать тайну российского уникального оружия - истребителя МиГ-31, сообщает издание National Interest.
"МиГ-31 по-прежнему остается загадкой для Запада — отчасти потому, что вокруг его возможностей ходит немало слухов и предположений" — отмечается в статье.
Авторы также подчеркнули, что в ходе боевых испытаний истребитель был модернизирован. Это позволило повысить его эффективность и дальность полета, сохранив все остальные преимущества.
"Микоян МиГ-31, один из самых быстрых боевых самолетов на вооружении в мире остается важной машиной для российских ВКС. <...> Он остается могучей машиной для войны в воздухе", — рассказали в издании.
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В марте текущего года именно благодаря запуску МиГ-31 российская сторона смогла предотвратить пересечение границы американскими бомбардировщиками.
Истребитель-перехватчик МиГ-31 предназначен для перехвата и уничтожения воздушных целей в любых метеоусловиях и на любой высоте, при применении противником активных и пассивных радиолокационных помех, а также ложных тепловых целей. Модификация МиГ-31К способна нести гиперзвуковую ракету "Кинжал" - авиационный аналог "Искандера".
 
Спецоперация на УкраинеМИГ-31РОССИЯЗАПАД
 
 
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