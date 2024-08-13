https://1prime.ru/20240813/khimiya-850855716.html
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах - 13.08.2024, ПРАЙМ
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах
Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:41+0300
2024-08-13T14:41+0300
2024-08-13T14:41+0300
спецоперация на украине
химическая промышленность
всу
украина
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/92/833339225_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_7edc263ff28a0306af8cdb1fda8df54e.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для пыток, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Помимо этого, стало известно, что некоторые из них могли быть произведены только в Штатах, так как ни одна химическая промышленность в мире на это не рассчитана, подчеркнул глава ведомства."Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда".Он также доложил, что всю собранную информацию ведомство передало в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако ответной реакции пока не последовало.
https://1prime.ru/20240813/bomba-850855573.html
украина
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83333/92/833339225_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_0c9bfdd159923fa729343dce294a33fe.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
химическая промышленность, всу, украина
Спецоперация на Украине, химическая промышленность, ВСУ, УКРАИНА
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах
Кириллов: ВСУ применяли вещества режима Гитлера, некоторые из них произведены в США
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для пыток, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Помимо этого, стало известно, что некоторые из них могли быть произведены только в Штатах, так как ни одна химическая промышленность в мире на это не рассчитана, подчеркнул глава ведомства.
"Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда".
Он также доложил, что всю собранную информацию ведомство передало в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако ответной реакции пока не последовало.
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ