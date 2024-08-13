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РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах - 13.08.2024, ПРАЙМ
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РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах - 13.08.2024, ПРАЙМ
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах
Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:41+0300
2024-08-13T14:41+0300
спецоперация на украине
химическая промышленность
всу
украина
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для пыток, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Помимо этого, стало известно, что некоторые из них могли быть произведены только в Штатах, так как ни одна химическая промышленность в мире на это не рассчитана, подчеркнул глава ведомства."Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда".Он также доложил, что всю собранную информацию ведомство передало в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако ответной реакции пока не последовало.
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химическая промышленность, всу, украина
Спецоперация на Украине, химическая промышленность, ВСУ, УКРАИНА
14:41 13.08.2024
 
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах

Кириллов: ВСУ применяли вещества режима Гитлера, некоторые из них произведены в США

© РИА Новости . Александр Кряжев | Перейти в медиабанкИнститут химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН
Институт химической биологии и фундаментальной медицины СО РАН - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Александр Кряжев
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для пыток, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.
Помимо этого, стало известно, что некоторые из них могли быть произведены только в Штатах, так как ни одна химическая промышленность в мире на это не рассчитана, подчеркнул глава ведомства.
"Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда".
Он также доложил, что всю собранную информацию ведомство передало в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако ответной реакции пока не последовало.
Радиация - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
У Киева есть "грязная бомба", считает начальник войск РХБЗ
14:29
 
Спецоперация на Украинехимическая промышленностьВСУУКРАИНА
 
 
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