https://1prime.ru/20240813/khimiya-850855716.html

РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах

РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах - 13.08.2024, ПРАЙМ

РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах

Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T14:41+0300

2024-08-13T14:41+0300

2024-08-13T14:41+0300

спецоперация на украине

химическая промышленность

всу

украина

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Украинское командование использовало химические отравляющие вещества, которые применялись в годы Второй мировой войны гитлеровским режимом в газовых камерах для пыток, рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов.Помимо этого, стало известно, что некоторые из них могли быть произведены только в Штатах, так как ни одна химическая промышленность в мире на это не рассчитана, подчеркнул глава ведомства."Были применения отравляющих веществ, которые могли быть синтезированы только в Соединенных Штатах Америки. Потому что другая промышленность на это не рассчитана и не производила никогда", - рассказал Кириллов в эфире телеканала "Звезда".Он также доложил, что всю собранную информацию ведомство передало в Организацию по запрещению химического оружия (ОЗХО), однако ответной реакции пока не последовало.

https://1prime.ru/20240813/bomba-850855573.html

украина

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химическая промышленность, всу, украина