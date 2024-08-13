https://1prime.ru/20240813/kursk-850849972.html

Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск

Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск - 13.08.2024, ПРАЙМ

Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск

Нападение ВСУ на Курскую область является одобренной НАТО самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС. Таким мнением в соцсети Х поделился лидер британской... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:48+0300

2024-08-13T11:48+0300

2024-08-13T11:48+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Нападение ВСУ на Курскую область является одобренной НАТО самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС. Таким мнением в соцсети Х поделился лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Вторжение режима Зеленского в Курскую область было одобренной НАТО попыткой камикадзе захватить Курскую атомную электростанцию", - отметил политик.По словам Кертена, операция украинской армии провалилась, а бойцы оказались окружены в российском котле.Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление на российскую территорию в Курской области утром 6 августа. Тем не менее, их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.

https://1prime.ru/20240813/knaysl-850844492.html

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россия, украина, всу