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Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск
Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск - 13.08.2024, ПРАЙМ
Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск
Нападение ВСУ на Курскую область является одобренной НАТО самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС. Таким мнением в соцсети Х поделился лидер британской... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:48+0300
2024-08-13T11:48+0300
2024-08-13T11:48+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Нападение ВСУ на Курскую область является одобренной НАТО самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС. Таким мнением в соцсети Х поделился лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен."Вторжение режима Зеленского в Курскую область было одобренной НАТО попыткой камикадзе захватить Курскую атомную электростанцию", - отметил политик.По словам Кертена, операция украинской армии провалилась, а бойцы оказались окружены в российском котле.Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление на российскую территорию в Курской области утром 6 августа. Тем не менее, их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Самоубийственная попытка: в Британии назвали цель нападения ВСУ на Курск
Кертен: атака ВСУ на Курск - самоубийственная попытка захватить Курскую АЭС
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Нападение ВСУ на Курскую область является одобренной НАТО самоубийственной попыткой захватить Курскую АЭС. Таким мнением в соцсети Х поделился
лидер британской партии "Наследие" Дэвид Кертен.
"Вторжение режима Зеленского в Курскую область было одобренной НАТО попыткой камикадзе захватить Курскую атомную электростанцию", - отметил политик.
По словам Кертена, операция украинской армии провалилась, а бойцы оказались окружены в российском котле.
Подразделения ВСУ численностью до тысячи человек начали наступление на российскую территорию в Курской области утром 6 августа. Тем не менее, их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.
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