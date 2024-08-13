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"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском
"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском
Если ВСУ будут вытеснены из Курской области, это ослабит позиции Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:54+0300
2024-08-13T14:54+0300
2024-08-13T14:54+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Если ВСУ будут вытеснены из Курской области, это ослабит позиции Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka".Он отметил, что это будет означать потерю значительных наиболее боеспособных и подготовленных резервов, а в преддверии выборов в США Украина может потерять свои политические позиции.По словам эксперта, наступление в курском приграничье со стороны киевского режима было крайне рискованным шагом. Можно сказать, что они поставили на кон всё.Утром 6 августа подразделения украинской армии пытались захватить территорию Суджанского района Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщил Владимир Путин, киевский режим устроил очередную масштабную провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам.
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском
Бортник: ситуация в Курской области ослабит Украину перед выборами в США
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Если ВСУ будут вытеснены из Курской области, это ослабит позиции Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka".
Он отметил, что это будет означать потерю значительных наиболее боеспособных и подготовленных резервов, а в преддверии выборов в США Украина может потерять свои политические позиции.
РХБЗ: ВСУ применяли вещества, как в гитлеровских газовых камерах
По словам эксперта, наступление в курском приграничье со стороны киевского режима было крайне рискованным шагом. Можно сказать, что они поставили на кон всё.
Утром 6 августа подразделения украинской армии пытались захватить территорию Суджанского района Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.
Как сообщил Владимир Путин, киевский режим устроил очередную масштабную провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам.