https://1prime.ru/20240813/kurskaya-oblast-850855991.html

"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском

"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском

Если ВСУ будут вытеснены из Курской области, это ослабит позиции Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T14:54+0300

2024-08-13T14:54+0300

2024-08-13T14:54+0300

спецоперация на украине

украина

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Если ВСУ будут вытеснены из Курской области, это ослабит позиции Украины перед выборами президента США, заявил киевский политолог Руслан Бортник в интервью YouTube-каналу "Politeka".Он отметил, что это будет означать потерю значительных наиболее боеспособных и подготовленных резервов, а в преддверии выборов в США Украина может потерять свои политические позиции.По словам эксперта, наступление в курском приграничье со стороны киевского режима было крайне рискованным шагом. Можно сказать, что они поставили на кон всё.Утром 6 августа подразделения украинской армии пытались захватить территорию Суджанского района Курской области, но их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба Валерий Герасимов заверил, что операция завершится разгромом противника и выходом на госграницу.Как сообщил Владимир Путин, киевский режим устроил очередную масштабную провокацию и ведёт неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240813/khimiya-850855716.html

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украина