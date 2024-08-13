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Сцепились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России

Сцепились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России - 13.08.2024, ПРАЙМ

Сцепились не с теми: в Финляндии начался масштабный кризис из-за России

Отказ финской стороны от российской древесины привел к резкому сокращению производства пиломатериалов, закрытию компаний и росту цен, говорится в материале... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:07+0300

2024-08-13T09:07+0300

2024-08-13T09:07+0300

экономика

финляндия

россия

лес

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Отказ финской стороны от российской древесины привел к резкому сокращению производства пиломатериалов, закрытию компаний и росту цен, говорится в материале агентства РИА Новости.Отмечается, что даже вырубка собственных лесов и поставки из других стран не смогли исправить ситуацию. Так, цена на бревна достигла 15-летнего максимума, а производство пиломатериалов упало с 12 миллионов кубометров до десяти."Финны лишили себя 2,8 миллиона кубометров топливной древесины, 4,8 миллиона — необработанных лесоматериалов и 0,5 миллиона — распиленных. Всего более восьми миллионов кубов", — рассказала изданию доцент кафедры международного бизнеса РЭУ имени Г. В. Плеханова Анастасия Прикладова.Согласно данным экспертов, Финляндию ожидает острый дефицит древесины и продолжительный рост цен. Кроме того, финской стороне придется активно вырубать свои собственные леса, чтобы заменить российский импорт.Российская сторона в свою очередь освоила новые рынки сбыта, заметно нарастив экспорт в другие страны. В частности, Китай закупил 14 миллионов кубометров древесины в 2023 году, Узбекистан – два миллиона, а Казахстан – 1,1 миллиона кубометров. Также древесину покупают Турция, Кыргызстан, Южная Корея, Египет и ОАЭ, отмечается в публикации.ЕС включил эмбарго на древесину и изделия из нее в пятый пакет антироссийских санкций в 2022 году. До начала СВО Россия была вторым по величине поставщиком древесины в ЕС после Китая: импорт в 2021 году оценивался в 4,6 миллиона долларов, сообщали ранее финские СМИ.

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финляндия, россия, лес