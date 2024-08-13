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Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область
Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал руководству киевского режима различные последствия после теракта в Курской области. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:42+0300
2024-08-13T15:42+0300
2024-08-13T15:42+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал руководству киевского режима различные последствия после теракта в Курской области.Медведев заявил, что за атаку на Курскую область Киев "безусловно" понесет заслуженное наказание, которое предполагает "самые различные последствия" для всех, кто замешан, включая руководство националистического режима.ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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дмитрий медведев, россия, украина, киев
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев
Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область
Медведев: киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на Курскую область
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал руководству киевского режима различные последствия после теракта в Курской области.
Медведев заявил, что за атаку на Курскую область Киев "безусловно" понесет заслуженное наказание, которое предполагает "самые различные последствия" для всех, кто замешан, включая руководство националистического режима.
"Значительные резервы": на Украине встревожены из-за ситуации под Курском
ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.
Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.