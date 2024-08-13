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Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область
Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область
Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал руководству киевского режима различные последствия после теракта в Курской области. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T15:42+0300
2024-08-13T15:42+0300
спецоперация на украине
дмитрий медведев
россия
украина
киев
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал руководству киевского режима различные последствия после теракта в Курской области.Медведев заявил, что за атаку на Курскую область Киев "безусловно" понесет заслуженное наказание, которое предполагает "самые различные последствия" для всех, кто замешан, включая руководство националистического режима.ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
https://1prime.ru/20240813/kurskaya-oblast-850855991.html
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дмитрий медведев, россия, украина, киев
Спецоперация на Украине, Дмитрий Медведев, РОССИЯ, УКРАИНА, Киев
15:42 13.08.2024
 
Медведев пригрозил Киеву последствиями после атаки на Курскую область

Медведев: киевский режим понесет заслуженное наказание за атаку на Курскую область

© РИА Новости . Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкПредседатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений
Председатель партии Единая Россия Дмитрий Медведев провел встречу с кандидатами на должности секретарей региональных отделений - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Екатерина Штукина
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Зампредседателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев пообещал руководству киевского режима различные последствия после теракта в Курской области.
Медведев заявил, что за атаку на Курскую область Киев "безусловно" понесет заслуженное наказание, которое предполагает "самые различные последствия" для всех, кто замешан, включая руководство националистического режима.
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ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.
Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
Спецоперация на УкраинеДмитрий МедведевРОССИЯУКРАИНАКиев
 
 
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