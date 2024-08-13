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МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР
МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР - 13.08.2024, ПРАЙМ
МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР
Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июне снизились на 21 миллион баррелей, составив 2,827 миллиарда баррелей, и были на 70,8 миллиона... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:12+0300
2024-08-13T11:12+0300
2024-08-13T11:27+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июне снизились на 21 миллион баррелей, составив 2,827 миллиарда баррелей, и были на 70,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в ОЭСР в июне упали на 21 миллион баррелей… Общий объем коммерческих запасов составил 2,827 миллиарда баррелей, что на 70,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет", - указывает МЭА в докладе.Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.
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мэа, нефть
МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР
МЭА: нефтяные запасы в странах ОЭСР снизились, оставаясь ниже средних за 5 лет
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июне снизились на 21 миллион баррелей, составив 2,827 миллиарда баррелей, и были на 70,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА).
"Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в ОЭСР в июне упали на 21 миллион баррелей… Общий объем коммерческих запасов составил 2,827 миллиарда баррелей, что на 70,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет", - указывает МЭА в докладе.
Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.
Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.