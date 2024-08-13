https://1prime.ru/20240813/neft-850848224.html

МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР

МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР - 13.08.2024, ПРАЙМ

МЭА отметило снижение нефтяных запасов в странах ОЭСР

Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июне снизились на 21 миллион баррелей, составив 2,827 миллиарда баррелей, и были на 70,8 миллиона... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:12+0300

2024-08-13T11:12+0300

2024-08-13T11:27+0300

энергетика

мэа

нефть

https://cdnn.1prime.ru/img/83864/53/838645343_0:114:2810:1695_1920x0_80_0_0_f7dfc9fa44fcb8dff8eeaf0767b3f261.jpg

МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Коммерческие запасы нефти и нефтепродуктов в странах ОЭСР в июне снизились на 21 миллион баррелей, составив 2,827 миллиарда баррелей, и были на 70,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет, говорится в ежемесячном докладе Международного энергетического агентства (МЭА). "Коммерческие запасы (нефти и нефтепродуктов - ред.) в ОЭСР в июне упали на 21 миллион баррелей… Общий объем коммерческих запасов составил 2,827 миллиарда баррелей, что на 70,8 миллиона баррелей ниже среднего показателя за пять лет", - указывает МЭА в докладе.Приведение коммерческих запасов нефти и нефтепродуктов в мире к среднему пятилетнему уровню изначально было обозначено как цель соглашения ОПЕК+. Наиболее активно из всех запасов участники соглашения отслеживают запасы в странах ОЭСР.Однако в 2021 году участники альянса стали ориентироваться на дополнительный целевой показатель - среднее значение запасов за период 2015-2019 годов, поскольку практически весь 2020 год нефтяные запасы находились на аномально высоком уровне.

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

мэа, нефть