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ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие
ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие - 13.08.2024, ПРАЙМ
ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие
Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству направляет ноты протеста государствам, незаконно передающим приобретенное у России вооружение третьим... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:02+0300
2024-08-13T11:02+0300
2024-08-13T11:02+0300
фсвтс
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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству направляет ноты протеста государствам, незаконно передающим приобретенное у России вооружение третьим странам, таким, как Украина, заявил РИА Новости директор службы Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024". "ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения", - подчеркнул он.По словам Шугаева, на эти случаи служба реагирует."Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры", - рассказал он.Всем странам, которые заявили о передаче российской продукции военного назначения киевскому режиму, направляются официальные ноты по поводу недопустимости подобных действий, отметил Шугаев.
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фсвтс, россия, оружие, украина
ФСВТС, РОССИЯ, оружие, УКРАИНА
ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие
ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим купленное у России оружие
КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству направляет ноты протеста государствам, незаконно передающим приобретенное у России вооружение третьим странам, таким, как Украина, заявил РИА Новости директор службы Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024".
"ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения", - подчеркнул он.
По словам Шугаева, на эти случаи служба реагирует.
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"Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры", - рассказал он.
Всем странам, которые заявили о передаче российской продукции военного назначения киевскому режиму, направляются официальные ноты по поводу недопустимости подобных действий, отметил Шугаев.