https://1prime.ru/20240813/oruzhie-850847234.html

ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие

ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие - 13.08.2024, ПРАЙМ

ФСВТС направляет ноты протеста странам, перепродающим российское оружие

Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству направляет ноты протеста государствам, незаконно передающим приобретенное у России вооружение третьим... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:02+0300

2024-08-13T11:02+0300

2024-08-13T11:02+0300

фсвтс

россия

оружие

украина

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КУБИНКА (Московская обл.), 13 авг - ПРАЙМ. Федеральная служба по военно-техническому сотрудничеству направляет ноты протеста государствам, незаконно передающим приобретенное у России вооружение третьим странам, таким, как Украина, заявил РИА Новости директор службы Дмитрий Шугаев на полях форума "Армия-2024". "ФСВТС России внимательно следит за фактами несанкционированной передачи в третьи страны российской продукции военного назначения", - подчеркнул он.По словам Шугаева, на эти случаи служба реагирует."Если такие случаи выявляются, мы принимаем соответствующие меры", - рассказал он.Всем странам, которые заявили о передаче российской продукции военного назначения киевскому режиму, направляются официальные ноты по поводу недопустимости подобных действий, отметил Шугаев.

https://1prime.ru/20240813/oruzhie-850840775.html

украина

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фсвтс, россия, оружие, украина