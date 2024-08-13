Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240813/peregovory-850862424.html
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры
Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:42+0300
2024-08-13T17:42+0300
спецоперация на украине
россия
украина
переговоры
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_0:125:2400:1475_1920x0_80_0_0_baa38026d3d501b1cee2bbf66f8f87ab.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny."Мало кто в Европе осознает, что Украине предстоит самая тяжелая зима с начала вооруженного конфликта. Никто не удивится, если в такой ситуации Киев согласится на мирные переговоры", - говорится в материале.Отмечается, что даже осознавая мрачные перспективы глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские чиновники избегали сложных и непопулярных решений о мобилизации и призыве. Добровольцы, которые изначально были в большом количестве, теперь уставшие и измученные находятся в окопах уже третий год, и их число сокращается, но заменить их некем.Киев также возлагает надежды на поставки нового вооружения, однако сроки переносятся, что делает эти надежды нереалистичными.Тем не менее, заметили в издании, начало мирных переговоров вряд ли начнется до проведения выборов в Соединенных Штатах.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240803/ukraina-850643779.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84219/60/842196072_134:0:2267:1600_1920x0_80_0_0_0377945bf7b61fd8f362acba6d6fdf96.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
17:42 13.08.2024
 
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры

HN: тяжелая зима вынудит Украину согласиться на мирные переговоры

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny.
"Мало кто в Европе осознает, что Украине предстоит самая тяжелая зима с начала вооруженного конфликта. Никто не удивится, если в такой ситуации Киев согласится на мирные переговоры", - говорится в материале.
Отмечается, что даже осознавая мрачные перспективы глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские чиновники избегали сложных и непопулярных решений о мобилизации и призыве. Добровольцы, которые изначально были в большом количестве, теперь уставшие и измученные находятся в окопах уже третий год, и их число сокращается, но заменить их некем.
Киев также возлагает надежды на поставки нового вооружения, однако сроки переносятся, что делает эти надежды нереалистичными.
Тем не менее, заметили в издании, начало мирных переговоров вряд ли начнется до проведения выборов в Соединенных Штатах.
Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 03.08.2024
"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине
3 августа, 12:38
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАпереговоры
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала