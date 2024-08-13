https://1prime.ru/20240813/peregovory-850862424.html

В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры

В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры - 13.08.2024, ПРАЙМ

В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры

Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T17:42+0300

2024-08-13T17:42+0300

2024-08-13T17:42+0300

спецоперация на украине

россия

украина

переговоры

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny."Мало кто в Европе осознает, что Украине предстоит самая тяжелая зима с начала вооруженного конфликта. Никто не удивится, если в такой ситуации Киев согласится на мирные переговоры", - говорится в материале.Отмечается, что даже осознавая мрачные перспективы глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские чиновники избегали сложных и непопулярных решений о мобилизации и призыве. Добровольцы, которые изначально были в большом количестве, теперь уставшие и измученные находятся в окопах уже третий год, и их число сокращается, но заменить их некем.Киев также возлагает надежды на поставки нового вооружения, однако сроки переносятся, что делает эти надежды нереалистичными.Тем не менее, заметили в издании, начало мирных переговоров вряд ли начнется до проведения выборов в Соединенных Штатах.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240803/ukraina-850643779.html

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россия, украина, переговоры