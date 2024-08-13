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В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры - 13.08.2024, ПРАЙМ
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры
Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:42+0300
2024-08-13T17:42+0300
2024-08-13T17:42+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится в материале чешского издания Hospodářské noviny."Мало кто в Европе осознает, что Украине предстоит самая тяжелая зима с начала вооруженного конфликта. Никто не удивится, если в такой ситуации Киев согласится на мирные переговоры", - говорится в материале.Отмечается, что даже осознавая мрачные перспективы глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские чиновники избегали сложных и непопулярных решений о мобилизации и призыве. Добровольцы, которые изначально были в большом количестве, теперь уставшие и измученные находятся в окопах уже третий год, и их число сокращается, но заменить их некем.Киев также возлагает надежды на поставки нового вооружения, однако сроки переносятся, что делает эти надежды нереалистичными.Тем не менее, заметили в издании, начало мирных переговоров вряд ли начнется до проведения выборов в Соединенных Штатах.Полный текст статьи читайте на ИноСМИ
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россия, украина, переговоры
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, переговоры
В Чехии раскрыли, что заставит Киев согласиться на мирные переговоры
HN: тяжелая зима вынудит Украину согласиться на мирные переговоры
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Тяжелая зима вынудит украинские власти пойти на мирные переговоры с Москвой, говорится
в материале чешского издания Hospodářské noviny.
"Мало кто в Европе осознает, что Украине предстоит самая тяжелая зима с начала вооруженного конфликта. Никто не удивится, если в такой ситуации Киев согласится на мирные переговоры", - говорится в материале.
Отмечается, что даже осознавая мрачные перспективы глава киевского режима Владимир Зеленский и украинские чиновники избегали сложных и непопулярных решений о мобилизации и призыве. Добровольцы, которые изначально были в большом количестве, теперь уставшие и измученные находятся в окопах уже третий год, и их число сокращается, но заменить их некем.
Киев также возлагает надежды на поставки нового вооружения, однако сроки переносятся, что делает эти надежды нереалистичными.
Тем не менее, заметили в издании, начало мирных переговоров вряд ли начнется до проведения выборов в Соединенных Штатах.
Полный текст статьи читайте
на ИноСМИ
"Тонкие знаки". В США сделали важное заявление о переговорах по Украине