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Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года
Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года - 13.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года
Варшава намерена до 2035 года потратить на оружие 500 миллиардов злотых, или порядка 125 миллиардов долларов. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:28+0300
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вооружения
польша
нато
оборона
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ВАРШАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Варшава намерена до 2035 года потратить на оружие 500 миллиардов злотых, или порядка 125 миллиардов долларов. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. В этой связи газета пишет, что уже во вторник планируется подписание контракта на закупку 96 боевых вертолетов AH-64E Apache, а недавно было заключено соглашение на производство 48 пусковых установок М903 для комплексов ПРО Patriot.Как ранее говорил польский президент Анджей Дуда, военные расходы государства в этом году могут превысить четыре процента ВВП и достичь порядка 40 миллиардов долларов. Это сумма особенно ощутима, учитывая то, что, в соответствии с требованиями членства в НАТО, страны альянса должны тратить на оборону два процента своего ВВП.
https://1prime.ru/20240813/truboprovod--850836005.html
польша
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польша, нато, оборона
Вооружения, ПОЛЬША, НАТО, оборона
11:28 13.08.2024 (обновлено: 11:43 13.08.2024)
 
Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года

Rzeczpospolita: Польша потратит на вооружение до 2035 года $125 миллиардов

CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flagФлаг Польши, Варшава
Флаг Польши, Варшава - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
CC BY-SA 2.0 / James Petts / Night flag
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ВАРШАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Варшава намерена до 2035 года потратить на оружие 500 миллиардов злотых, или порядка 125 миллиардов долларов. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita.
В этой связи газета пишет, что уже во вторник планируется подписание контракта на закупку 96 боевых вертолетов AH-64E Apache, а недавно было заключено соглашение на производство 48 пусковых установок М903 для комплексов ПРО Patriot.
Как ранее говорил польский президент Анджей Дуда, военные расходы государства в этом году могут превысить четыре процента ВВП и достичь порядка 40 миллиардов долларов. Это сумма особенно ощутима, учитывая то, что, в соответствии с требованиями членства в НАТО, страны альянса должны тратить на оборону два процента своего ВВП.
Варшава, Польша - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
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ВооруженияПОЛЬШАНАТОоборона
 
 
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