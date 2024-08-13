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Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года
Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года - 13.08.2024, ПРАЙМ
Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года
Варшава намерена до 2035 года потратить на оружие 500 миллиардов злотых, или порядка 125 миллиардов долларов. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:28+0300
2024-08-13T11:28+0300
2024-08-13T11:43+0300
вооружения
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ВАРШАВА, 13 авг - ПРАЙМ. Варшава намерена до 2035 года потратить на оружие 500 миллиардов злотых, или порядка 125 миллиардов долларов. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita. В этой связи газета пишет, что уже во вторник планируется подписание контракта на закупку 96 боевых вертолетов AH-64E Apache, а недавно было заключено соглашение на производство 48 пусковых установок М903 для комплексов ПРО Patriot.Как ранее говорил польский президент Анджей Дуда, военные расходы государства в этом году могут превысить четыре процента ВВП и достичь порядка 40 миллиардов долларов. Это сумма особенно ощутима, учитывая то, что, в соответствии с требованиями членства в НАТО, страны альянса должны тратить на оборону два процента своего ВВП.
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польша, нато, оборона
Вооружения, ПОЛЬША, НАТО, оборона
Раскрыто, сколько Польша намерена потратить на вооружение до 2035 года
Rzeczpospolita: Польша потратит на вооружение до 2035 года $125 миллиардов
ВАРШАВА, 13 авг - ПРАЙМ.
Варшава намерена до 2035 года потратить на оружие 500 миллиардов злотых, или порядка 125 миллиардов долларов. Об этом пишет польское издание Rzeczpospolita
.
В этой связи газета пишет, что уже во вторник планируется подписание контракта на закупку 96 боевых вертолетов AH-64E Apache, а недавно было заключено соглашение на производство 48 пусковых установок М903 для комплексов ПРО Patriot.
Как ранее говорил польский президент Анджей Дуда, военные расходы государства в этом году могут превысить четыре процента ВВП и достичь порядка 40 миллиардов долларов. Это сумма особенно ощутима, учитывая то, что, в соответствии с требованиями членства в НАТО, страны альянса должны тратить на оборону два процента своего ВВП.
Дело-труба: Польша не нашла денег на свое будущее, "виновата" снова Россия