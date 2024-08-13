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МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году - 13.08.2024, ПРАЙМ

МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году

Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 970 тысяч баррелей в сутки, по-прежнему ожидает... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:04+0300

2024-08-13T11:04+0300

2024-08-13T11:05+0300

энергетика

мэа

нефть

добыча

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 970 тысяч баррелей в сутки, по-прежнему ожидает спрос на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного августовского доклада МЭА. "Средний спрос вырастет чуть менее чем на 1 миллион баррелей в сутки как в 2024, так и в 2025 году", – говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет слабый рост в Китае, последовавший за резким ростом после COVID-19 в 2023 году. Согласно таблицам, приложенным в августовском докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 103,06 миллиона баррелей в сутки, а рост – примерно 970 тысяч баррелей в сутки со 102,09 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, как и прогнозировалось месяцем ранее. Таким образом, прогноз темпов роста спроса не изменился. Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 104,013 миллиона баррелей в сутки.

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мэа, нефть, добыча