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МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году
МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году - 13.08.2024, ПРАЙМ
МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году
Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 970 тысяч баррелей в сутки, по-прежнему ожидает... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:04+0300
2024-08-13T11:04+0300
2024-08-13T11:05+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 970 тысяч баррелей в сутки, по-прежнему ожидает спрос на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного августовского доклада МЭА. "Средний спрос вырастет чуть менее чем на 1 миллион баррелей в сутки как в 2024, так и в 2025 году", – говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет слабый рост в Китае, последовавший за резким ростом после COVID-19 в 2023 году. Согласно таблицам, приложенным в августовском докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 103,06 миллиона баррелей в сутки, а рост – примерно 970 тысяч баррелей в сутки со 102,09 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, как и прогнозировалось месяцем ранее. Таким образом, прогноз темпов роста спроса не изменился. Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 104,013 миллиона баррелей в сутки.
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мэа, нефть, добыча
Энергетика, МЭА, Нефть, добыча
МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году
МЭА сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире в 2024 году на 970 тыс б/с
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Международное энергетическое агентство (МЭА) сохранило прогноз роста спроса на нефть в мире на текущий год на 970 тысяч баррелей в сутки, по-прежнему ожидает спрос на уровне 103,06 миллиона баррелей в сутки, следует из ежемесячного августовского доклада МЭА.
"Средний спрос вырастет чуть менее чем на 1 миллион баррелей в сутки как в 2024, так и в 2025 году", – говорится в докладе. Среди сдерживающих факторов роста мирового спроса МЭА называет слабый рост в Китае, последовавший за резким ростом после COVID-19 в 2023 году.
Согласно таблицам, приложенным в августовском докладе, МЭА ожидает, что мировой спрос на нефть в текущем году составит 103,06 миллиона баррелей в сутки, а рост – примерно 970 тысяч баррелей в сутки со 102,09 миллиона баррелей в сутки в 2023 году, как и прогнозировалось месяцем ранее. Таким образом, прогноз темпов роста спроса не изменился.
Мировой спрос на нефть в 2025 году МЭА ожидает на уровне 104,013 миллиона баррелей в сутки.