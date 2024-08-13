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Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об создании Морской коллегии РФ. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:43+0300
2024-08-13T17:43+0300
2024-08-13T17:43+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об создании Морской коллегии РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В конце июля Николай Патрушев, помощник главы государства, который отвечает за национальную морскую политику, сообщил, что для лучшей координации работы государственных органов по реализации морской политики и для защиты интересов России в Мировом океане президент РФ принял решение создать Морскую коллегию РФ.По его словам, коллегия будет включать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.Ранее во вторник президент Путин подписал указ о создании Управления президента РФ по вопросам национальной морской политики. Новый орган будет заниматься информационно-аналитическим сопровождением работы Морской коллегии РФ.
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владимир путин, николай патрушев, море
Экономика, Владимир Путин, Николай Патрушев, Море
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ, ее возглавит Николай Патрушев
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об создании Морской коллегии РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце июля Николай Патрушев, помощник главы государства, который отвечает за национальную морскую политику, сообщил, что для лучшей координации работы государственных органов по реализации морской политики и для защиты интересов России в Мировом океане президент РФ принял решение создать Морскую коллегию РФ.
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По его словам, коллегия будет включать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
Ранее во вторник президент Путин подписал указ о создании Управления президента РФ по вопросам национальной морской политики. Новый орган будет заниматься информационно-аналитическим сопровождением работы Морской коллегии РФ.