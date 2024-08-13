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Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ - 13.08.2024, ПРАЙМ
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ
Президент России Владимир Путин подписал указ об создании Морской коллегии РФ. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:43+0300
2024-08-13T17:43+0300
экономика
владимир путин
николай патрушев
море
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об создании Морской коллегии РФ. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В конце июля Николай Патрушев, помощник главы государства, который отвечает за национальную морскую политику, сообщил, что для лучшей координации работы государственных органов по реализации морской политики и для защиты интересов России в Мировом океане президент РФ принял решение создать Морскую коллегию РФ.По его словам, коллегия будет включать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.Ранее во вторник президент Путин подписал указ о создании Управления президента РФ по вопросам национальной морской политики. Новый орган будет заниматься информационно-аналитическим сопровождением работы Морской коллегии РФ.
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владимир путин, николай патрушев, море
Экономика, Владимир Путин, Николай Патрушев, Море
17:43 13.08.2024
 
Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ

Путин своим указом образовал Морскую коллегию РФ, ее возглавит Николай Патрушев

© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . POOL/Вячеслав Прокофьев
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин подписал указ об создании Морской коллегии РФ.
Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
В конце июля Николай Патрушев, помощник главы государства, который отвечает за национальную морскую политику, сообщил, что для лучшей координации работы государственных органов по реализации морской политики и для защиты интересов России в Мировом океане президент РФ принял решение создать Морскую коллегию РФ.
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По его словам, коллегия будет включать советы по стратегическому развитию Военно-морского флота, по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, а также по развитию и обеспечению морской деятельности РФ.
Ранее во вторник президент Путин подписал указ о создании Управления президента РФ по вопросам национальной морской политики. Новый орган будет заниматься информационно-аналитическим сопровождением работы Морской коллегии РФ.
 
ЭкономикаВладимир ПутинНиколай ПатрушевМоре
 
 
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