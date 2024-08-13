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Рубль к юаню падает на Мосбирже - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Рубль к юаню падает на Мосбирже
Рубль к юаню падает на Мосбирже - 13.08.2024, ПРАЙМ
Рубль к юаню падает на Мосбирже
Курс рубля во вторник ощутимо падает против юаня на Мосбирже, однако доллар к юаню на российском рынке остается более дорогим, чем на форексе (в пересчете через | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:21+0300
2024-08-13T18:21+0300
usd/rub - курс доллара к рублю
рубль
юань
доллар
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник ощутимо падает против юаня на Мосбирже, однако доллар к юаню на российском рынке остается более дорогим, чем на форексе (в пересчете через пары с юанем, рублем и долларом), следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 17.46 мск растет на 17 копеек, до 12,06 рубля. Повышение составляет 1,4%. В течение дня юань преимущественно растет в коридоре 11,91-12,11 рубля.Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 114,9 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии более чем в 2 раза.Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,74 рубля (+0,57%).Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,44 юаня против 7,15 на форексе (премия в 4%).Рубль усиливаем падениеКурс рубля усиливает падение против юаня на бирже, что несколько сглаживает расхождение с внебиржевым рынком, на котором сильное падение валюты РФ отмечалось уже в предыдущие дни.В качестве причин эксперты называют дефицит инвалюты на внебиржевом рынке РФ, а также сложности с выводом юаней с Московской биржи, что делает их дешевыми на этой площадке по сравнению с "внебиржевыми" юанями."Равновесие покупок и продаж иностранной валюты по-прежнему нарушено в сторону ее дефицита. Это может быть обусловлено как постепенным восстановлением импорта по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, так и сокращением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Дополнительным фактором нехватки инвалюты может выступать снижение в два раза доли обязательной к возврату в страну валютной выручки экспортерами", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск снижается на 1,3%, до 81,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 102,9 пункта.ПрогнозыСитуация на российском валютном рынке может стабилизироваться в ближайшее время, полагает Николай Дудченко из ФГ "Финам"."Вполне возможна также и последующая коррекция доллара вниз. Пока же на внебиржевом рынке торговля ведется вблизи отметки 93 рубля за доллар. Жесткая ДКП должна продолжать оказывать поддержку рублю. Несмотря на это, мы все же ждем, что ближе к концу года позиции российской валюты будут продолжать слабеть на рынке. Мы допускаем, что до конца года диапазон движения курса будет находиться в пределах 86-95 рублей за доллар", - добавляет он.Темпы ослабления рубля будут замедляться, учитывая, что власти и ЦБ имеют достаточный набор мер для предотвращения выхода падения рубля из-под контроля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций"."Ближайшей целью роста юаня является область сильного сопротивления 12,4–12,5 рубля. Правда, учитывая, что у нас юань существенно недооценен к доллару по сравнению с их зарубежным соотношением, его котировки уже должны быть около 12,5 рубля. Заниженная стоимость биржевого юаня у нас обусловлена проблемами с его дальнейшим использованием во внешнеторговых операциях", - добавляет он.
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рубль, юань, доллар
USD/RUB - Курс доллара к рублю, рубль, юань, доллар
18:21 13.08.2024
 
Рубль к юаню падает на Мосбирже

Рубль к юаню падает на Мосбирже, доллар остается переоцененным против форекса

© РИА Новости . Нина Зотина | Перейти в медиабанкЯблоки и китайский юань
Яблоки и китайский юань - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Нина Зотина
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МОСКВА, 13 авг - РИА Новости/Прайм, Дмитрий Майоров. Курс рубля во вторник ощутимо падает против юаня на Мосбирже, однако доллар к юаню на российском рынке остается более дорогим, чем на форексе (в пересчете через пары с юанем, рублем и долларом), следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.46 мск растет на 17 копеек, до 12,06 рубля. Повышение составляет 1,4%. В течение дня юань преимущественно растет в коридоре 11,91-12,11 рубля.
Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 114,9 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии более чем в 2 раза.
Для ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 89,74 рубля (+0,57%).
Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,44 юаня против 7,15 на форексе (премия в 4%).

Рубль усиливаем падение

Курс рубля усиливает падение против юаня на бирже, что несколько сглаживает расхождение с внебиржевым рынком, на котором сильное падение валюты РФ отмечалось уже в предыдущие дни.
В качестве причин эксперты называют дефицит инвалюты на внебиржевом рынке РФ, а также сложности с выводом юаней с Московской биржи, что делает их дешевыми на этой площадке по сравнению с "внебиржевыми" юанями.
"Равновесие покупок и продаж иностранной валюты по-прежнему нарушено в сторону ее дефицита. Это может быть обусловлено как постепенным восстановлением импорта по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, так и сокращением экспорта в количественном выражении из-за санкций и геополитики. Дополнительным фактором нехватки инвалюты может выступать снижение в два раза доли обязательной к возврату в страну валютной выручки экспортерами", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций".
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа
17:21
Внешние факторы формируют смешанный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.50 мск снижается на 1,3%, до 81,3 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) теряет 0,2%, до 102,9 пункта.

Прогнозы

Ситуация на российском валютном рынке может стабилизироваться в ближайшее время, полагает Николай Дудченко из ФГ "Финам".
"Вполне возможна также и последующая коррекция доллара вниз. Пока же на внебиржевом рынке торговля ведется вблизи отметки 93 рубля за доллар. Жесткая ДКП должна продолжать оказывать поддержку рублю. Несмотря на это, мы все же ждем, что ближе к концу года позиции российской валюты будут продолжать слабеть на рынке. Мы допускаем, что до конца года диапазон движения курса будет находиться в пределах 86-95 рублей за доллар", - добавляет он.
Темпы ослабления рубля будут замедляться, учитывая, что власти и ЦБ имеют достаточный набор мер для предотвращения выхода падения рубля из-под контроля, считает Бабин из "БКС Мир инвестиций".
"Ближайшей целью роста юаня является область сильного сопротивления 12,4–12,5 рубля. Правда, учитывая, что у нас юань существенно недооценен к доллару по сравнению с их зарубежным соотношением, его котировки уже должны быть около 12,5 рубля. Заниженная стоимость биржевого юаня у нас обусловлена проблемами с его дальнейшим использованием во внешнеторговых операциях", - добавляет он.
% Юань - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля
10:44
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюрубльюаньдоллар
 
 
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