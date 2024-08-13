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"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
В Донбассе украинские войска отступают из-за проведения операции в Курской области, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T20:30+0300
2024-08-13T20:30+0300
2024-08-13T20:30+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В Донбассе украинские войска отступают из-за проведения операции в Курской области, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.Он отметил, что наступление ВСУ в Курской области вместо успеха на фронте приводит к тому, что на линии фронта в Донбассе и других участках украинские войска отступают.По словам полковника, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) очень ограниченные ресурсы для наступления на Курскую область. Из-за этого они не могут продолжать операцию, не снимая войска с других участков фронта, пояснил военный.Он заключил, что по всем признакам это наступление ВСУ "обречено на провал".
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850864908.html
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украина, всу, донбасс
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, ДОНБАСС
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
Полковник Бо: ВСУ отступают в Донбассе из-за операции в Курской области
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
В Донбассе украинские войска отступают из-за проведения операции в Курской области, предположил бывший советник НАТО и полковник Генерального штаба Швейцарии в отставке Жак Бо в интервью
YouТube-каналу Daniel Davis / Deep Dive.
Он отметил, что наступление ВСУ в Курской области вместо успеха на фронте приводит к тому, что на линии фронта в Донбассе и других участках украинские войска отступают.
По словам полковника, у Вооружённых сил Украины (ВСУ) очень ограниченные ресурсы для наступления на Курскую область. Из-за этого они не могут продолжать операцию, не снимая войска с других участков фронта, пояснил военный.
Он заключил, что по всем признакам это наступление ВСУ "обречено на провал".
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