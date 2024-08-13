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Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО

Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО - 13.08.2024, ПРАЙМ

Верховный суд предложил разрешить подсудимым уходить на СВО

Верховный суд России выступает с предложением об освобождении от уголовной ответственности тех подсудимых, которые заключили контракт с Министерством обороны... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:19+0300

2024-08-13T10:19+0300

2024-08-13T10:29+0300

спецоперация на украине

верховный суд

минобороны рф

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Верховный суд России выступает с предложением об освобождении от уголовной ответственности тех подсудимых, которые заключили контракт с Министерством обороны или были призваны по мобилизации. Соответствующий проект постановления о внесении законопроекта, предусматривающего введение такой нормы, обсуждает во вторник пленум ВС РФ. Сейчас такая возможность имеется у обвиняемых на стадии следствия или у тех, кто уже был осужден. Если их призовут или если они подпишут контракт, то расследуемое в их отношении уголовное дело приостанавливается. Дело будет прекращено полностью если фигуранты его будут удостоены государственной награды, достигнут предельного возраста, уйдут со службы по состоянию здоровья либо по завершению боевых действий. Пленум ВС выступил с предложением распространить эти нормы на подсудимых, чьи уголовные дела уже рассматриваются в судебной инстанции. Таким образом, суды получат полномочия приостанавливать уголовные дела, а также по ходатайству командования воинской части освобождать подсудимых. Предусмотрены и исключения из этой нормы. Так, воспользоваться такой возможностью не будет позволено тем, кто осужден за преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних, террористические и экстремистские преступления, а также по еще ряду статей.

https://1prime.ru/20240731/vyplata-850559685.html

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верховный суд, минобороны рф