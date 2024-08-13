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СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области

СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области - 13.08.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли нового "участника" операции ВСУ в Курской области

В атаке ВСУ на Курскую область были задействованы в том числе и танки РТ-91 Twardy, поставляемые Польшей, рассказали в издании Defence24. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:18+0300

2024-08-13T10:18+0300

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спецоперация на украине

всу

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. В атаке ВСУ на Курскую область были задействованы в том числе и танки РТ-91 Twardy, поставляемые Польшей, рассказали в издании Defence24. "Танкисты 22-й механизированной бригады, оснащенной танками PT-91 Twardy, предоставленными Польшей, принимают участие в наступлении украинских войск в Курской области", — следует из сообщения.Уточняется, что всего киевский режим получил порядка 60 машин.Ранее сообщалось, что в Курской области были замечены немецкие БМП Marder ВСУ. Глава оборонного комитета немецкого бундестага Маркус Фабер в свою очередь попытался оправдать использование немецкого оружия Киевом, указав, что после передачи оружие становится украинским.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. По данным Минобороны России, ВСУ уже потеряли более 1350 военнослужащих, а также множество единиц техники.12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850844616.html

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всу, россия, польша, танки