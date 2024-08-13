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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа - 13.08.2024, ПРАЙМ
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ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа - 13.08.2024, ПРАЙМ
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,57 копейки - до 12,0233 рубля, курс доллара вырос на 2,71 рубля - до 92,6592 рубля,... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T17:21+0300
2024-08-13T18:22+0300
россия
курсы валют
банк россии
usd/rub - курс доллара к рублю
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,57 копейки - до 12,0233 рубля, курс доллара вырос на 2,71 рубля - до 92,6592 рубля, курс евро вырос на 3,87 рубля - до 100,559 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курсы валют, банк россии
РОССИЯ, курсы валют, Банк России, USD/RUB - Курс доллара к рублю
17:21 13.08.2024 (обновлено: 18:22 13.08.2024)
 
ЦБ обозначил курс доллара, евро и юаня на 14 августа

ЦБ: официальный курс юаня - 12,02 руб, доллара - 92,65 руб, евро - 100,55 руб

© РИА Новости . Алексей Куденко | Перейти в медиабанкП/к председателя Банка России Э. Набиуллиной
П/к председателя Банка России Э. Набиуллиной - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Алексей Куденко
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 16,57 копейки - до 12,0233 рубля, курс доллара вырос на 2,71 рубля - до 92,6592 рубля, курс евро вырос на 3,87 рубля - до 100,559 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
 
USD/RUB - Курс доллара к рублюРОССИЯкурсы валютБанк России
 
 
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