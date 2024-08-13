https://1prime.ru/20240813/ukraina-850844616.html

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области - 13.08.2024, ПРАЙМ

"В ловушке". На Западе сделали заявление о ситуации в Курской области

Вооруженные силы Украины попали в ловушку в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинское... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T09:54+0300

2024-08-13T09:54+0300

2024-08-13T09:54+0300

спецоперация на украине

россия

украина

всу

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины попали в ловушку в Курской области, рассказал британский военный аналитик Александр Меркурис в своем блоге на YouTube."Украинское наступление (в Курской области - Прим.ред) не только проваливается, но и фактически ситуация развивается в обратном направлении. Украинцы попали в ловушку, которую сами себе устроили..." — подчеркнул эксперт.Меркурис также добавил, что после попыток прорыва ВСУ российская армия постоянно берет ситуацию под свой контроль. За последние сутки, по словам аналитика, Россия яно качнула маятник в свою сторону.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.

https://1prime.ru/20240812/zelenskiy-850837756.html

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россия, украина, всу