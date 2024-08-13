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На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850849378.html
На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ
На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ
Вопреки атакам Вооруженных сил Украины российская армия не замедляет продвижение вперед. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T11:41+0300
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спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вопреки атакам Вооруженных сил Украины российская армия не замедляет продвижение вперед. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется", — отметил обозреватель.Кроме того, он осудил украинского лидера Владимира Зеленского за безумную попытку прорыва в Курской области. По его словам, российские военные активно уничтожают технику украинской армии.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850844616.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
11:41 13.08.2024 (обновлено: 11:42 13.08.2024)
 
На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ

Боуз заявил об ускорении продвижения ВС РФ на Востоке Украины

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вопреки атакам Вооруженных сил Украины российская армия не замедляет продвижение вперед. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х.
"И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется", — отметил обозреватель.
Кроме того, он осудил украинского лидера Владимира Зеленского за безумную попытку прорыва в Курской области. По его словам, российские военные активно уничтожают технику украинской армии.
Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.
12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.
Работа подразделений РЭБ на Запорожском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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