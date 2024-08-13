https://1prime.ru/20240813/ukraina-850849378.html

На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ

На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ

На Западе указали на важную деталь в действиях ВС России после атаки ВСУ

Вопреки атакам Вооруженных сил Украины российская армия не замедляет продвижение вперед. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T11:41+0300

2024-08-13T11:41+0300

2024-08-13T11:42+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Вопреки атакам Вооруженных сил Украины российская армия не замедляет продвижение вперед. Об этом сообщил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети Х."И все это в то время, как продвижение России на Востоке ускоряется", — отметил обозреватель.Кроме того, он осудил украинского лидера Владимира Зеленского за безумную попытку прорыва в Курской области. По его словам, российские военные активно уничтожают технику украинской армии.Прорыв границы ВС Украины в Суджанском районе Курской области произошёл 6 августа. Боевые действия распространились и на соседний Кореневский район.12 августа временно исполняющий обязанности губернатора региона Алексей Смирнов сообщил, что под контролем ВСУ находятся 28 населенных пунктов. Он отметил, что "глубина проникновения" украинских сил в регионе составляет 12 километров, а ширина по фронту — 40 километров.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850844616.html

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россия, украина, всу