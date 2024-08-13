https://1prime.ru/20240813/ukraina-850854405.html
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной - 13.08.2024, ПРАЙМ
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Предпринятая Вооруженными силами Украины попытка прорваться в Курскую область была рассчитана на медийный эффект, она не улучшит позицию Украины на возможных... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:42+0300
2024-08-13T13:42+0300
2024-08-13T13:42+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Вооруженными силами Украины попытка прорваться в Курскую область была рассчитана на медийный эффект, она не улучшит позицию Украины на возможных переговорах, подчеркнул бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад."Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сообщил он агентству РИА Новости.Вад также добавил, что военная операция Киева в Курской области бессмысленна, потому что Украина сильно растянула линию боевого соприкосновения,не имея возможности удерживать ее. В то же время эксперт выразил уверенность в том, что мирные переговоры сторон конфликта сейчас были бы очень кстати.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Эксперт: операция в Курской области рассчитана на СМИ, не улучшит позиции Киева
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Вооруженными силами Украины попытка прорваться в Курскую область была рассчитана на медийный эффект, она не улучшит позицию Украины на возможных переговорах, подчеркнул бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сообщил он агентству РИА Новости.
Вад также добавил, что военная операция Киева в Курской области бессмысленна, потому что Украина сильно растянула линию боевого соприкосновения,не имея возможности удерживать ее.
В то же время эксперт выразил уверенность в том, что мирные переговоры сторон конфликта сейчас были бы очень кстати.
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