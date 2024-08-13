Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной - 13.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240813/ukraina-850854405.html
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной - 13.08.2024, ПРАЙМ
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной
Предпринятая Вооруженными силами Украины попытка прорваться в Курскую область была рассчитана на медийный эффект, она не улучшит позицию Украины на возможных... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T13:42+0300
2024-08-13T13:42+0300
спецоперация на украине
россия
украина
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Вооруженными силами Украины попытка прорваться в Курскую область была рассчитана на медийный эффект, она не улучшит позицию Украины на возможных переговорах, подчеркнул бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад."Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сообщил он агентству РИА Новости.Вад также добавил, что военная операция Киева в Курской области бессмысленна, потому что Украина сильно растянула линию боевого соприкосновения,не имея возможности удерживать ее. В то же время эксперт выразил уверенность в том, что мирные переговоры сторон конфликта сейчас были бы очень кстати.
https://1prime.ru/20240813/elity-850845951.html
украина
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_196:0:2925:2047_1920x0_80_0_0_c7f7396bef326998b917380a94484199.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:42 13.08.2024
 
Экс-советник Меркель назвал атаку ВСУ на Курскую область медийной

Эксперт: операция в Курской области рассчитана на СМИ, не улучшит позиции Киева

© РИА Новости . Станислав Красильников | Перейти в медиабанкБоевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении
Боевая работа артдивизиона ЦВО на Авдеевском направлении - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Предпринятая Вооруженными силами Украины попытка прорваться в Курскую область была рассчитана на медийный эффект, она не улучшит позицию Украины на возможных переговорах, подчеркнул бывший военный советник экс-канцлера Германии Ангелы Меркель генерал Эрих Вад.
"Это наступление имеет для (Владимира - ред.) Зеленского скорее символическое, политическое и медийное значение, подобно прошлогодним успешным, но ограниченным в территориальном масштабе украинским наступлениям, в ходе которых не удалось прорвать российскую линию обороны. Наступление в Курской области призвано показать, что западные поставки оружия имеют позитивный эффект, а также отвлечь внимание от очень сложной для Украины военной ситуации на Донбассе", - сообщил он агентству РИА Новости.
Вад также добавил, что военная операция Киева в Курской области бессмысленна, потому что Украина сильно растянула линию боевого соприкосновения,не имея возможности удерживать ее.
В то же время эксперт выразил уверенность в том, что мирные переговоры сторон конфликта сейчас были бы очень кстати.
%Встреча президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа в Хельсинки. 16 июля 2018 - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
Эксперт рассказал, кто может помешать Трампу восстановить связи с Россией
10:24
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала