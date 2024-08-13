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Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии - 13.08.2024, ПРАЙМ
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Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии - 13.08.2024, ПРАЙМ
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии
Своими попытками прорваться в Курскую область Киев показал, что использует западное оружие не для собственной защиты, а для осуществления террористических... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T14:25+0300
2024-08-13T15:19+0300
спецоперация на украине
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БЕРЛИН, 13 авг - ПРАЙМ. Своими попытками прорваться в Курскую область Киев показал, что использует западное оружие не для собственной защиты, а для осуществления террористических актов, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.Его слова приводятся в опубликованном на сайте дипломатической миссии комментарии. "Трагические события последних дней отчётливо показали, что западное оружие необходимо главарям киевского режима не для "защиты собственных территорий", а для осуществления террора и уничтожения гражданской инфраструктуры, убийств и запугивания беззащитных мирных жителей", - заявил дипломат. Нечаев подчеркнул, что представители немецкой элиты, одобряя нападение ВСУ на Курск, обескураживают своим цинизмом. По его словам, применение Киевом предоставленного ему вооружения не имеет ничего общего с гуманитарным правом.
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россия, украина, германия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ГЕРМАНИЯ, ВСУ
14:25 13.08.2024 (обновлено: 15:19 13.08.2024)
 
Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии

Посол Нечаев: западное оружие нужно Киеву для террора, не для защиты

© РИА Новости . Николай Филяков | Перейти в медиабанкБерлин, Германия
Берлин, Германия - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Николай Филяков
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БЕРЛИН, 13 авг - ПРАЙМ. Своими попытками прорваться в Курскую область Киев показал, что использует западное оружие не для собственной защиты, а для осуществления террористических актов, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.
Его слова приводятся в опубликованном на сайте дипломатической миссии комментарии.
"Трагические события последних дней отчётливо показали, что западное оружие необходимо главарям киевского режима не для "защиты собственных территорий", а для осуществления террора и уничтожения гражданской инфраструктуры, убийств и запугивания беззащитных мирных жителей", - заявил дипломат.
Нечаев подчеркнул, что представители немецкой элиты, одобряя нападение ВСУ на Курск, обескураживают своим цинизмом. По его словам, применение Киевом предоставленного ему вооружения не имеет ничего общего с гуманитарным правом.
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Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАГЕРМАНИЯВСУ
 
 
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