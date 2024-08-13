https://1prime.ru/20240813/ukraina-850855440.html

Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии

Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии - 13.08.2024, ПРАЙМ

Западное оружие нужно Киеву для террора, заявил посол в Германии

Своими попытками прорваться в Курскую область Киев показал, что использует западное оружие не для собственной защиты, а для осуществления террористических... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T14:25+0300

2024-08-13T14:25+0300

2024-08-13T15:19+0300

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БЕРЛИН, 13 авг - ПРАЙМ. Своими попытками прорваться в Курскую область Киев показал, что использует западное оружие не для собственной защиты, а для осуществления террористических актов, сообщил посол России в Германии Сергей Нечаев.Его слова приводятся в опубликованном на сайте дипломатической миссии комментарии. "Трагические события последних дней отчётливо показали, что западное оружие необходимо главарям киевского режима не для "защиты собственных территорий", а для осуществления террора и уничтожения гражданской инфраструктуры, убийств и запугивания беззащитных мирных жителей", - заявил дипломат. Нечаев подчеркнул, что представители немецкой элиты, одобряя нападение ВСУ на Курск, обескураживают своим цинизмом. По его словам, применение Киевом предоставленного ему вооружения не имеет ничего общего с гуманитарным правом.

https://1prime.ru/20240813/ukraina-850854405.html

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россия, украина, германия, всу