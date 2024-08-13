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"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе
"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе
Лучшие украинские подразделения оставили важные позиции на линии обороны, чтобы принять участие в операции в Курской области, заявил британский аналитик... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T18:10+0300
2024-08-13T18:10+0300
2024-08-13T18:10+0300
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. Лучшие украинские подразделения оставили важные позиции на линии обороны, чтобы принять участие в операции в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube."Часть ключевых подготовленных войск ВСУ оставили основные позиции в Донбассе, чтобы осуществить этот безумный рывок", — отметил он.По мнению эксперта, Киев в спешке собирал войска для операции в Курской области. Аналитик считает, что некоторые из этих подразделений ранее участвовали в боях на передовой, включая оборону Киева..Утром 6 августа ВС Украины предприняли попытку захватить часть территории Суджанского района Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военнослужащие успешно остановили продвижение противника. Он также подчеркнул, что операция будет завершена полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, Киев
"Прикрывала Киев". Маневр ВСУ вызвал испуг на Западе
Меркурис: лучшие бригады оставили ключевые позиции обороны Донбасса
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
Лучшие украинские подразделения оставили важные позиции на линии обороны, чтобы принять участие в операции в Курской области, заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге
на YouTube.
"Часть ключевых подготовленных войск ВСУ оставили основные позиции в Донбассе, чтобы осуществить этот безумный рывок", — отметил он.
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По мнению эксперта, Киев в спешке собирал войска для операции в Курской области. Аналитик считает, что некоторые из этих подразделений ранее участвовали в боях на передовой, включая оборону Киева..
Утром 6 августа ВС Украины предприняли попытку захватить часть территории Суджанского района Курской области. Как сообщил президенту России Владимиру Путину начальник Генерального штаба Валерий Герасимов, военнослужащие успешно остановили продвижение противника. Он также подчеркнул, что операция будет завершена полным разгромом ВСУ и выходом на государственную границу.