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СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США - 13.08.2024, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20240813/ukraina-850864908.html
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США - 13.08.2024, ПРАЙМ
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США
Украина рассматривала несколько вариантов внезапного нападения на Россию. Руководство США и Евросоюза "благословило" ее на первое вторжение на территорию РФ со... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T19:42+0300
2024-08-13T19:42+0300
спецоперация на украине
украина
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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Украина рассматривала несколько вариантов внезапного нападения на Россию. Руководство США и Евросоюза "благословило" ее на первое вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации источников агентства, подготовка к нападению велась в течение некоторого времени с одобрения президента США Джо Байдена и Европейского союза. В публикации отмечается, что западные союзники дали добро на первое военное вторжение на территорию России со времён Второй мировой войны.При этом, как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России. Подразделения ВСУ утром 6 августа предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было успешно остановлено, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По словам генерала, операция в Курской области завершится полным разгромом противника и выходом на государственную границу.
https://1prime.ru/20240813/drony-850863824.html
украина
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украина
Спецоперация на Украине, УКРАИНА
19:42 13.08.2024
 
СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США

Bloomberg: Украина взвешивала несколько сценариев нападения на Россию

© Фото : Unsplash/Max KukurudziakФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Unsplash/Max Kukurudziak
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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Украина рассматривала несколько вариантов внезапного нападения на Россию. Руководство США и Евросоюза "благословило" ее на первое вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
По информации источников агентства, подготовка к нападению велась в течение некоторого времени с одобрения президента США Джо Байдена и Европейского союза. В публикации отмечается, что западные союзники дали добро на первое военное вторжение на территорию России со времён Второй мировой войны.
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При этом, как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России.
Подразделения ВСУ утром 6 августа предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было успешно остановлено, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По словам генерала, операция в Курской области завершится полным разгромом противника и выходом на государственную границу.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНА
 
 
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