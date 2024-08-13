https://1prime.ru/20240813/ukraina-850864908.html

СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США

СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США - 13.08.2024, ПРАЙМ

СМИ узнали о нескольких сценариях атаки Украины на Россию с одобрения США

Украина рассматривала несколько вариантов внезапного нападения на Россию. Руководство США и Евросоюза "благословило" ее на первое вторжение на территорию РФ со... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T19:42+0300

2024-08-13T19:42+0300

2024-08-13T19:42+0300

спецоперация на украине

украина

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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Украина рассматривала несколько вариантов внезапного нападения на Россию. Руководство США и Евросоюза "благословило" ее на первое вторжение на территорию РФ со времен Второй мировой войны, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники. По информации источников агентства, подготовка к нападению велась в течение некоторого времени с одобрения президента США Джо Байдена и Европейского союза. В публикации отмечается, что западные союзники дали добро на первое военное вторжение на территорию России со времён Второй мировой войны.При этом, как отмечается в материале, союзники по НАТО считают маловероятным, что ВСУ удастся закрепиться на территории России. Подразделения ВСУ утром 6 августа предприняли попытку наступления с целью захвата территории в Курской области. Однако их продвижение было успешно остановлено, сообщил начальник Генерального штаба Вооружённых сил Российской Федерации Валерий Герасимов. По словам генерала, операция в Курской области завершится полным разгромом противника и выходом на государственную границу.

https://1prime.ru/20240813/drony-850863824.html

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украина