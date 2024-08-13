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"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине
В США и Европе осознают, что необходимо урегулировать конфликт в Украине до того, как ВСУ потерпят поражение, считает бывший помощник заместителя Пентагона... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T22:13+0300
2024-08-13T22:13+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В США и Европе осознают, что необходимо урегулировать конфликт в Украине до того, как ВСУ потерпят поражение, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.Он отметил, что Киев продолжает терять позиции на линии фронта и несет колоссальные потери, и неизвестно, как долго это может продолжаться. По его мнению, американские и европейские аналитики начинают понимать необходимость урегулирования конфликта прежде, чем "украинский проект рухнет".Эксперт считает, что Зеленский рискует, принимая опрометчивые решения в условиях нестабильности в стране. По словам Брайена, украинский лидер сталкивается с трудностями, связанными с состоянием армии и нежеланием людей идти на фронт.Ранее во вторник Служба внешней разведки РФ сообщила, что в США рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на кого-то более управляемого и менее коррумпированного в качестве лидера Украины.
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сша, ес, украина, мирные переговоры
Спецоперация на Украине, США, ЕС, УКРАИНА, мирные переговоры
22:13 13.08.2024
 
"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

Брайен: в США начали осознавать необходимость завершения конфликта на Украине

© Фото : Unsplash/Kedar GadgeФлаг Украины
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© Фото : Unsplash/Kedar Gadge
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В США и Европе осознают, что необходимо урегулировать конфликт в Украине до того, как ВСУ потерпят поражение, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.
Он отметил, что Киев продолжает терять позиции на линии фронта и несет колоссальные потери, и неизвестно, как долго это может продолжаться. По его мнению, американские и европейские аналитики начинают понимать необходимость урегулирования конфликта прежде, чем "украинский проект рухнет".
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21:49
Эксперт считает, что Зеленский рискует, принимая опрометчивые решения в условиях нестабильности в стране. По словам Брайена, украинский лидер сталкивается с трудностями, связанными с состоянием армии и нежеланием людей идти на фронт.
Ранее во вторник Служба внешней разведки РФ сообщила, что в США рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на кого-то более управляемого и менее коррумпированного в качестве лидера Украины.
 
Спецоперация на УкраинеСШАЕСУКРАИНАмирные переговоры
 
 
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