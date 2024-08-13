https://1prime.ru/20240813/ukraina-850866128.html

"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Украинцы готовы". В США допустили срочное завершение конфликта на Украине

В США и Европе осознают, что необходимо урегулировать конфликт в Украине до того, как ВСУ потерпят поражение, считает бывший помощник заместителя Пентагона... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T22:13+0300

2024-08-13T22:13+0300

2024-08-13T22:13+0300

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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В США и Европе осознают, что необходимо урегулировать конфликт в Украине до того, как ВСУ потерпят поражение, считает бывший помощник заместителя Пентагона Стивен Брайен в статье для Weapons and Strategy.Он отметил, что Киев продолжает терять позиции на линии фронта и несет колоссальные потери, и неизвестно, как долго это может продолжаться. По его мнению, американские и европейские аналитики начинают понимать необходимость урегулирования конфликта прежде, чем "украинский проект рухнет".Эксперт считает, что Зеленский рискует, принимая опрометчивые решения в условиях нестабильности в стране. По словам Брайена, украинский лидер сталкивается с трудностями, связанными с состоянием армии и нежеланием людей идти на фронт.Ранее во вторник Служба внешней разведки РФ сообщила, что в США рассматривают возможность замены Владимира Зеленского на кого-то более управляемого и менее коррумпированного в качестве лидера Украины.

https://1prime.ru/20240813/kurskaya-oblast-850865971.html

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сша, ес, украина, мирные переговоры