https://1prime.ru/20240813/ukraina-850866532.html
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
В составе украинских войск значительную часть составляют иностранные наемники из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в... | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T23:34+0300
2024-08-13T23:34+0300
2024-08-13T23:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В составе украинских войск значительную часть составляют иностранные наемники из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он пояснил, что западные ВС внедрили в ВСУ координаторов не из числа украинцев, и добавил, что многие боевые соединения состоят из польских военных, переименованных в украинцев.По словам военного, во ВСУ также есть французские боевые подразделения размером с роту. Они сражаются как единое целое под флагом Украины, но с французскими нарукавными нашивками.Ранее, во вторник, украинский военнопленный сообщил, что во время переговоров участников нападения на Курскую область звучала речь на английском, польском и французском языках. Кадры с его признанием опубликовало ФСБ.
https://1prime.ru/20240813/kurskaya-oblast-850865971.html
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украина, всу, сша, польша
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ, США, ПОЛЬША
"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ
Риттер: ВСУ в основном состоят из поляков, французов и американцев
МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ.
В составе украинских войск значительную часть составляют иностранные наемники из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире
YouTube-канала Dialogue Works.
Он пояснил, что западные ВС внедрили в ВСУ координаторов не из числа украинцев, и добавил, что многие боевые соединения состоят из польских военных, переименованных в украинцев.
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По словам военного, во ВСУ также есть французские боевые подразделения размером с роту. Они сражаются как единое целое под флагом Украины, но с французскими нарукавными нашивками.
Ранее, во вторник, украинский военнопленный сообщил, что во время переговоров участников нападения на Курскую область звучала речь на английском, польском и французском языках. Кадры с его признанием опубликовало ФСБ.