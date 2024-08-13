https://1prime.ru/20240813/ukraina-850866532.html

"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ

"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Это не украинцы". В США сделали заявление о ВСУ

В составе украинских войск значительную часть составляют иностранные наемники из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в... | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T23:34+0300

2024-08-13T23:34+0300

2024-08-13T23:53+0300

спецоперация на украине

украина

всу

сша

польша

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/14/849347960_0:232:3121:1988_1920x0_80_0_0_372d6a9b96a6037d42e4e51bdfa14506.jpg

МОСКВА, 13 авг — ПРАЙМ. В составе украинских войск значительную часть составляют иностранные наемники из Польши, Франции и США, заявил американский разведчик в отставке Скотт Риттер в эфире YouTube-канала Dialogue Works.Он пояснил, что западные ВС внедрили в ВСУ координаторов не из числа украинцев, и добавил, что многие боевые соединения состоят из польских военных, переименованных в украинцев.По словам военного, во ВСУ также есть французские боевые подразделения размером с роту. Они сражаются как единое целое под флагом Украины, но с французскими нарукавными нашивками.Ранее, во вторник, украинский военнопленный сообщил, что во время переговоров участников нападения на Курскую область звучала речь на английском, польском и французском языках. Кадры с его признанием опубликовало ФСБ.

https://1prime.ru/20240813/kurskaya-oblast-850865971.html

украина

сша

польша

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

украина, всу, сша, польша