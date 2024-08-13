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"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
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"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T21:22+0300
2024-08-13T21:31+0300
спецоперация на украине
украина
всу
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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. Он отметил, что "суицидальная" атака ВСУ на Курскую область не поможет урегулированию конфликта между Украиной и РФ, унесшему жизни сотен тысяч военных. Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признать причастность США к теракту ВСУ в Курской области, несмотря на сообщения американских СМИ.Во вторник на заседании Национальной антитеррористической комиссии директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, совершил террористическую атаку в Курской области, направленную на мирное население и гражданские объекты.В 5.30 утра украинские войска начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на границу.
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украина, всу
Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
21:22 13.08.2024 (обновлено: 21:31 13.08.2024)
 
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область

Конгрессмен Госар: атака ВСУ на Курскую область является "суицидальной"

© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области | Перейти в медиабанкПоследствия обстрела города Суджи в Курской области
Последствия обстрела города Суджи в Курской области - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
© РИА Новости . Пресс-служба врио губернатора Курской области
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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар.
Он отметил, что "суицидальная" атака ВСУ на Курскую область не поможет урегулированию конфликта между Украиной и РФ, унесшему жизни сотен тысяч военных.
Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признать причастность США к теракту ВСУ в Курской области, несмотря на сообщения американских СМИ.
Флаг Украины - ПРАЙМ, 1920, 13.08.2024
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
20:30
Во вторник на заседании Национальной антитеррористической комиссии директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, совершил террористическую атаку в Курской области, направленную на мирное население и гражданские объекты.
В 5.30 утра украинские войска начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на границу.
 
Спецоперация на УкраинеУКРАИНАВСУ
 
 
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