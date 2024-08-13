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"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T21:22+0300
2024-08-13T21:22+0300
2024-08-13T21:31+0300
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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. Он отметил, что "суицидальная" атака ВСУ на Курскую область не поможет урегулированию конфликта между Украиной и РФ, унесшему жизни сотен тысяч военных. Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признать причастность США к теракту ВСУ в Курской области, несмотря на сообщения американских СМИ.Во вторник на заседании Национальной антитеррористической комиссии директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, совершил террористическую атаку в Курской области, направленную на мирное население и гражданские объекты.В 5.30 утра украинские войска начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на границу.
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Спецоперация на Украине, УКРАИНА, ВСУ
"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область
Конгрессмен Госар: атака ВСУ на Курскую область является "суицидальной"
ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар.
Он отметил, что "суицидальная" атака ВСУ на Курскую область не поможет урегулированию конфликта между Украиной и РФ, унесшему жизни сотен тысяч военных.
Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признать причастность США к теракту ВСУ в Курской области, несмотря на сообщения американских СМИ.
"Обречено на провал". На Западе заговорили об отступлении ВСУ
Во вторник на заседании Национальной антитеррористической комиссии директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, совершил террористическую атаку в Курской области, направленную на мирное население и гражданские объекты.
В 5.30 утра украинские войска начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на границу.