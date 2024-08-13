https://1prime.ru/20240813/vsu-850865834.html

"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область

"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область - 13.08.2024, ПРАЙМ

"Суицидальная". В конгрессе США раскритиковали атаку ВСУ на Курскую область

Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T21:22+0300

2024-08-13T21:22+0300

2024-08-13T21:31+0300

спецоперация на украине

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ВАШИНГТОН, 13 авг - ПРАЙМ. Атака ВСУ на Курскую область не приведет к достижению мира в этом конфликте, заявил РИА Новости американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар. Он отметил, что "суицидальная" атака ВСУ на Курскую область не поможет урегулированию конфликта между Украиной и РФ, унесшему жизни сотен тысяч военных. Во вторник заместитель официального представителя госдепартамента США Ведант Патель отказался признать причастность США к теракту ВСУ в Курской области, несмотря на сообщения американских СМИ.Во вторник на заседании Национальной антитеррористической комиссии директор ФСБ России Александр Бортников заявил, что Киев, поддерживаемый коллективным Западом, совершил террористическую атаку в Курской области, направленную на мирное население и гражданские объекты.В 5.30 утра украинские войска начали наступление на территорию Курской области. Их продвижение было остановлено. Операция в регионе завершится разгромом противника и выходом на границу.

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