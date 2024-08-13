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Юань начал торги 13 августа ростом
Юань начал торги 13 августа ростом - 13.08.2024, ПРАЙМ
Юань начал торги 13 августа ростом
Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:03+0300
2024-08-13T10:03+0300
2024-08-13T10:10+0300
китайский юань
торги
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,93 рубля.
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торги
Юань начал торги 13 августа ростом
Курс юаня в начале торгов вырос до 11,93 рубля
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Курс рубля в начале торгов вторника снижается к юаню: курс китайской валюты повышается до 11,93 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 10.05 мск растет на 4 копейки по отношению к предыдущему закрытию, до 11,93 рубля.