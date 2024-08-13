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Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля
Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля - 13.08.2024, ПРАЙМ
Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля
Рубль продолжает слабеть: курс юаня поднялся выше 12 рублей, впервые с 22 июля, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-13T10:44+0300
2024-08-13T10:44+0300
2024-08-13T10:47+0300
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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает слабеть: курс юаня поднялся выше 12 рублей, впервые с 22 июля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 10.42 мск растет на 10 копеек до 11,99 рубля, а минутами ранее он поднимался до 12,01 рубля.
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мосбиржа, курс
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мосбиржа, КУРС
Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля
Курс юаня поднялся на Мосбирже выше 12 рублей впервые с 22 июля
МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает слабеть: курс юаня поднялся выше 12 рублей, впервые с 22 июля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" к 10.42 мск растет на 10 копеек до 11,99 рубля, а минутами ранее он поднимался до 12,01 рубля.