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Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля

Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля - 13.08.2024, ПРАЙМ

Курс юаня поднялся выше 12 рублей впервые с 22 июля

Рубль продолжает слабеть: курс юаня поднялся выше 12 рублей, впервые с 22 июля, следует из данных Московской биржи. | 13.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-13T10:44+0300

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МОСКВА, 13 авг - ПРАЙМ. Рубль продолжает слабеть: курс юаня поднялся выше 12 рублей, впервые с 22 июля, следует из данных Московской биржи.Курс юаня расчетами "завтра" к 10.42 мск растет на 10 копеек до 11,99 рубля, а минутами ранее он поднимался до 12,01 рубля.

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