Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240814/alaudinov-850875362.html
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:37+0300
2024-08-14T11:37+0300
всу
сво
аэс
суджа
курская область
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0d/850857526_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_4f1fb3f03a80b9769a5293e68bc54e6a.jpg
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12 тысяч украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа [нападавшим] надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал он в видео-обращении. По данным Алаудинова, украинские военные не контролируют Суджу. А большая часть техники, что была брошена на Курское направление, уничтожена. Противник пытается на Белгородском направлении "раздергать нас, но мы не выпустим врага, пока не вырвем ему кадык", пообещал Алаудинов. Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. По ранее озвученным Минобороны данным, нападавшие потеряли более двух тысяч военнослужащих и более трех десятков танков.
https://1prime.ru/20240814/svo-850867089.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0d/850857526_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_3e90641b592e6cfb041a7d4db20227b2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу, сво, аэс, суджа, курская область
ВСУ, СВО, АЭС, Суджа, Курская область
11:37 14.08.2024
 
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области

Алаудинов: в наступлении под Курском ВСУ задействовали более 11 тыс. военных

© РИА Новости . Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкАпти Алаудинов
Апти Алаудинов - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12 тысяч украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа [нападавшим] надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал он в видео-обращении.
По данным Алаудинова, украинские военные не контролируют Суджу. А большая часть техники, что была брошена на Курское направление, уничтожена. Противник пытается на Белгородском направлении "раздергать нас, но мы не выпустим врага, пока не вырвем ему кадык", пообещал Алаудинов.
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. По ранее озвученным Минобороны данным, нападавшие потеряли более двух тысяч военнослужащих и более трех десятков танков.
Наручники на руках украинского военнопленного в Запорожской области - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области
05:11
 
ВСУСВОАЭССуджаКурская область
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня»
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Главный редактор: Карнова Наталья Николаевна.
Адрес редакции: 119021, г.Москва, Зубовский бульвар, дом 4, стр.1.
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала