https://1prime.ru/20240814/alaudinov-850875362.html
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:37+0300
2024-08-14T11:37+0300
2024-08-14T11:37+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12 тысяч украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа [нападавшим] надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал он в видео-обращении. По данным Алаудинова, украинские военные не контролируют Суджу. А большая часть техники, что была брошена на Курское направление, уничтожена. Противник пытается на Белгородском направлении "раздергать нас, но мы не выпустим врага, пока не вырвем ему кадык", пообещал Алаудинов. Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. По ранее озвученным Минобороны данным, нападавшие потеряли более двух тысяч военнослужащих и более трех десятков танков.
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всу, сво, аэс, суджа, курская область
ВСУ, СВО, АЭС, Суджа, Курская область
Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области
Алаудинов: в наступлении под Курском ВСУ задействовали более 11 тыс. военных
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12 тысяч украинских военных, сообщил в своем Telegram
-канале командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов.
"Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа [нападавшим] надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал он в видео-обращении.
По данным Алаудинова, украинские военные не контролируют Суджу. А большая часть техники, что была брошена на Курское направление, уничтожена. Противник пытается на Белгородском направлении "раздергать нас, но мы не выпустим врага, пока не вырвем ему кадык", пообещал Алаудинов.
Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. По ранее озвученным Минобороны данным, нападавшие потеряли более двух тысяч военнослужащих и более трех десятков танков.
Группу военных ВСУ взяли в плен в Курской области