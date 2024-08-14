https://1prime.ru/20240814/alaudinov-850875362.html

Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области

Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области - 14.08.2024, ПРАЙМ

Алаудинов раскрыл число военных ВСУ и их цели в Курской области

Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T11:37+0300

2024-08-14T11:37+0300

2024-08-14T11:37+0300

всу

сво

аэс

суджа

курская область

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/08/0d/850857526_0:0:2914:1639_1920x0_80_0_0_4f1fb3f03a80b9769a5293e68bc54e6a.jpg

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные Силы Украины (ВСУ) в ходе своей операции в Курской области планировали к 11 августа захватить Курскую АЭС, всего в операции участвовали около 12 тысяч украинских военных, сообщил в своем Telegram-канале командир спецназа "Ахмат" Апты Алаудинов."Получили мы очень интересные материалы: весь расклад по самой операции, которая готовилась, какими силами и что планировалось. Что я могу сказать: 11 числа [нападавшим] надо было взять АЭС в Курчатове. Сегодня 14 число", - сказал он в видео-обращении. По данным Алаудинова, украинские военные не контролируют Суджу. А большая часть техники, что была брошена на Курское направление, уничтожена. Противник пытается на Белгородском направлении "раздергать нас, но мы не выпустим врага, пока не вырвем ему кадык", пообещал Алаудинов. Подразделения ВСУ утром 6 августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, но их продвижение было остановлено. По ранее озвученным Минобороны данным, нападавшие потеряли более двух тысяч военнослужащих и более трех десятков танков.

https://1prime.ru/20240814/svo-850867089.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, сво, аэс, суджа, курская область