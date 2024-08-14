https://1prime.ru/20240814/alaudinov-850892981.html
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ, вторгаясь в Россию
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ, вторгаясь в Россию - 14.08.2024, ПРАЙМ
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ, вторгаясь в Россию
Командование ВСУ при нападении на территорию России ставило перед своими войсками цель по захвату стратегических объектов в Курской области, а также части... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T20:47+0300
2024-08-14T20:47+0300
2024-08-14T20:47+0300
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Командование ВСУ при нападении на территорию России ставило перед своими войсками цель по захвату стратегических объектов в Курской области, а также части Белгородской области. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. "Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1" отвечая на вопрос, как, по его мнению, нужно относиться к "вылазке" ВСУ в Курскую область. Алаудинов сообщил, что из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО, принимая решение об этом нападении считало, что ВСУ смогут занять серьезную территорию вместе со многими стратегическими объектами и в дальнейшем это позволит Киеву ставить "ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими".По словам Алаудинова, на территорию Курской области заходили около 12 тысяч военнослужащих ВСУ, в составе которых имелось. При этом большая часть этих сил уже уничтожена, добавил он.Генерал-майор подчеркнул, что ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не отойдет."И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти (украинские – ред.) силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику", — заключил он.Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
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россия, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, ВСУ
Алаудинов рассказал, какую цель ставили ВСУ, вторгаясь в Россию
Алаудинов: ВСУ ставили цель захватить стратегические объекты в Курской области
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Командование ВСУ при нападении на территорию России ставило перед своими войсками цель по захвату стратегических объектов в Курской области, а также части Белгородской области. Об этом рассказал командир спецназа "Ахмат", замначальника главного военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов.
"Целью изначально было захватить Курскую область, некоторые стратегические объекты. Кроме Курской планировалось захватить еще часть Белгородской области. Их расчет был такой, что их молниеносное наступление, оно уже не будет остановлено", — заявил он в эфире телеканала "Россия 1" отвечая на вопрос, как, по его мнению, нужно относиться к "вылазке" ВСУ в Курскую область.
Алаудинов сообщил, что из прочитанного им документа следует, что руководство НАТО, принимая решение об этом нападении считало, что ВСУ смогут занять серьезную территорию вместе со многими стратегическими объектами и в дальнейшем это позволит Киеву ставить "ультиматум для того, чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими".
По словам Алаудинова, на территорию Курской области заходили около 12 тысяч военнослужащих ВСУ, в составе которых имелось. При этом большая часть этих сил уже уничтожена, добавил он.
Генерал-майор подчеркнул, что ВСУ в Курской области не предусмотрели, что Россия будет биться до конца и не отойдет.
"И как раз вот этот факт и сыграл на том, что уже растянутые на хороший участок эти (украинские – ред.) силы и средства оказались под уже ударом огромного количества наших подразделений, которые со всех сторон уничтожают противника, выжигая технику", — заключил он.
Подразделения ВСУ в 5.30 утра 6 августа начали наступать с целью захвата территории в Курской области. Их продвижение было остановлено. Об этом сообщал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов. По его словам, операция российских войск в Курской области будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу. Минобороны РФ сообщило 14 августа, за время боевых действий на курском направлении ВСУ потеряли до 2,3 тысячи военных и 37 танков.
"Гораздо ближе": назван результат провокации ВСУ в Курской области