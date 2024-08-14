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Рынок акций ожил - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Рынок акций ожил
Рынок акций ожил - 14.08.2024, ПРАЙМ
Рынок акций ожил
Во вторник Индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, закрытие вечерки у 2893 п. Наши ожидания предполагали удержание индекса от провала под 2800 п. и восстановление к 2900 | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T09:53+0300
2024-08-14T09:53+0300
мнения аналитиков
индекс мосбиржи
рубль
нефть
сургутнефтегаз
вк
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/850870860.jpg?1723618431
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Во вторник Индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, закрытие вечерки у 2893 п. Наши ожидания предполагали удержание индекса от провала под 2800 п. и восстановление к 2900 п. Первое и второе условия выполнено. Далее возможен маневр в сторону 3000 п. Поддержку бенчмарку оказал валютный и сырьевой факторы — рубль резко просел, а нефть стала дороже $81 при цене европейского газа на максимумах года у $450.Сильнее рынка оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,7%). Взлет инвалют и подорожавшие нефть и газ позитивны для финансового состояния нефтяной компании, а ее валютная кубышка растет, что предполагает высокие дивиденды в будущем. Курс акций вернулся выше 50 руб.Слабее рынка — бумаги ВК (-0,8%). Акции уже несколько дней в аутсайдерах: рентабельность низкая, растет чистый убыток. Курс акций упал к 420 руб., и это минимум с октября 2022 г. Есть риск понижения, прежде чем состоится технический отскок на фоне перепроданности инструмента.
ПРАЙМ
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Михаил Зельцер
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4.7
96
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192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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40
192
40
мнения аналитиков, индекс мосбиржи, рубль, нефть, сургутнефтегаз, вк
Мнения аналитиков, индекс Мосбиржи, рубль, Нефть, Сургутнефтегаз, ВК
09:53 14.08.2024
 

Рынок акций ожил

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Михаил Зельцер
Михаил Зельцер
эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций"
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Во вторник Индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, закрытие вечерки у 2893 п. Наши ожидания предполагали удержание индекса от провала под 2800 п. и восстановление к 2900 п. Первое и второе условия выполнено. Далее возможен маневр в сторону 3000 п. Поддержку бенчмарку оказал валютный и сырьевой факторы — рубль резко просел, а нефть стала дороже $81 при цене европейского газа на максимумах года у $450.
Сильнее рынка оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,7%). Взлет инвалют и подорожавшие нефть и газ позитивны для финансового состояния нефтяной компании, а ее валютная кубышка растет, что предполагает высокие дивиденды в будущем. Курс акций вернулся выше 50 руб.
Слабее рынка — бумаги ВК (-0,8%). Акции уже несколько дней в аутсайдерах: рентабельность низкая, растет чистый убыток. Курс акций упал к 420 руб., и это минимум с октября 2022 г. Есть риск понижения, прежде чем состоится технический отскок на фоне перепроданности инструмента.

В разделе "Мнения" сайта Агентства экономической информации "ПРАЙМ" публикуются материалы, предоставленные аналитиками, трейдерами и экспертами российских и зарубежных компаний, банков, а также публикуются мнения собственных экспертов Агентства "ПРАЙМ". Мнения авторов по тому или иному вопросу, отраженные в публикуемых Агентством материалах, могут не совпадать с мнением редакции АЭИ "ПРАЙМ".

Авторы и АЭИ "ПРАЙМ" не берут на себя ответственность за действия, предпринятые на основе данной информации. С появлением новых данных по рынку позиция авторов может меняться.

Представленные мнения выражены с учетом ситуации на момент выхода материала и носят исключительно ознакомительный характер; они не являются предложением или советом по совершению каких-либо действий и/или сделок, в том числе по покупке либо продаже ценных бумаг. По всем вопросам размещения информации в разделе "Мнения" Вы можете обращаться в редакцию агентства: combroker@1prime.ru.

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