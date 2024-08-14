Рынок акций ожил

МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Во вторник Индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, закрытие вечерки у 2893 п. Наши ожидания предполагали удержание индекса от провала под 2800 п. и восстановление к 2900 п. Первое и второе условия выполнено. Далее возможен маневр в сторону 3000 п. Поддержку бенчмарку оказал валютный и сырьевой факторы — рубль резко просел, а нефть стала дороже $81 при цене европейского газа на максимумах года у $450.Сильнее рынка оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,7%). Взлет инвалют и подорожавшие нефть и газ позитивны для финансового состояния нефтяной компании, а ее валютная кубышка растет, что предполагает высокие дивиденды в будущем. Курс акций вернулся выше 50 руб.Слабее рынка — бумаги ВК (-0,8%). Акции уже несколько дней в аутсайдерах: рентабельность низкая, растет чистый убыток. Курс акций упал к 420 руб., и это минимум с октября 2022 г. Есть риск понижения, прежде чем состоится технический отскок на фоне перепроданности инструмента.
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Во вторник Индекс Мосбиржи прибавил 1,7%, закрытие вечерки у 2893 п. Наши ожидания предполагали удержание индекса от провала под 2800 п. и восстановление к 2900 п. Первое и второе условия выполнено. Далее возможен маневр в сторону 3000 п. Поддержку бенчмарку оказал валютный и сырьевой факторы — рубль резко просел, а нефть стала дороже $81 при цене европейского газа на максимумах года у $450.
Сильнее рынка оказались привилегированные акции Сургутнефтегаза (+5,7%). Взлет инвалют и подорожавшие нефть и газ позитивны для финансового состояния нефтяной компании, а ее валютная кубышка растет, что предполагает высокие дивиденды в будущем. Курс акций вернулся выше 50 руб.
Слабее рынка — бумаги ВК (-0,8%). Акции уже несколько дней в аутсайдерах: рентабельность низкая, растет чистый убыток. Курс акций упал к 420 руб., и это минимум с октября 2022 г. Есть риск понижения, прежде чем состоится технический отскок на фоне перепроданности инструмента.
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