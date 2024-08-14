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Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира

Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира - 14.08.2024, ПРАЙМ

Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира

Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T14:54+0300

2024-08-14T14:54+0300

2024-08-14T14:54+0300

богатейший человек планеты

джефф безос

бернар арно

марк цукерберг

илон маск

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял четвертое место, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).На третье место поднялся Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 188 миллиардов. Вторую строчку занимает основатель Amazon Джефф Безос (193 миллиарда долларов). А лидером остается американский предприниматель Илон Маск (235 миллиардов долларов).В начале июля Безос продал акции компании Amazon почти на пять миллиардов долларов, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). А в феврале в феврале продал 50 миллионов акций примерно за 8,458 миллиарда долларов.

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богатейший человек планеты, джефф безос, бернар арно, марк цукерберг, илон маск