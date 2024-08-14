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Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира
Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира - 14.08.2024, ПРАЙМ
Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира
Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T14:54+0300
2024-08-14T14:54+0300
2024-08-14T14:54+0300
богатейший человек планеты
джефф безос
бернар арно
марк цукерберг
илон маск
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Владелец французского производителя предметов роскоши LVMH (LVMH Moet Hennessy - Louis Vuitton) Бернар Арно покинул тройку богатейших людей мира и занял четвертое место, следует из данных рейтинга Bloomberg Billionaires Index (BBI).На третье место поднялся Марк Цукерберг, чье состояние оценивается в 188 миллиардов. Вторую строчку занимает основатель Amazon Джефф Безос (193 миллиарда долларов). А лидером остается американский предприниматель Илон Маск (235 миллиардов долларов).В начале июля Безос продал акции компании Amazon почти на пять миллиардов долларов, следует из документа, поданного в Комиссию по ценным бумагам и биржам США (SEC). А в феврале в феврале продал 50 миллионов акций примерно за 8,458 миллиарда долларов.
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богатейший человек планеты, джефф безос, бернар арно, марк цукерберг, илон маск
богатейший человек планеты, Джефф Безос, Бернар Арно, Марк Цукерберг, Илон Маск
Американцы вытеснили француза Бернара Арно из тройки богатейших людей мира
BBI: француз Арно покинул тройку богатейших людей мира, остались лишь американцы