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На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область - 14.08.2024, ПРАЙМ
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На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область - 14.08.2024, ПРАЙМ
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область
В Киеве испугались ответа ВС РФ на атаку Курской области, рассказали в издании Newsweek. | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T10:42+0300
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спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В Киеве испугались ответа ВС РФ на атаку Курской области, рассказали в издании Newsweek. "Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…" — сообщает издание со ссылкой на слова бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.Автор также приводит мнение высокопоставленного украинского чиновника из оборонного ведомства, оставшегося неназванным, о том, что Москва не оставит безнаказанными действия Киева и даст жесткий ответ. Об этом также заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
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всу, россия, украина
Спецоперация на Украине, ВСУ, РОССИЯ, УКРАИНА
10:42 14.08.2024
 
На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область

Newsweek: на Украине испугались ответа ВС РФ на атаку ВСУ на Курскую область

© Фото : Минобороны РФКадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео
Кадр поражения военной техники ВСУ на границе Курской области. Скриншот видео - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : Минобороны РФ
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В Киеве испугались ответа ВС РФ на атаку Курской области, рассказали в издании Newsweek.
"Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…" — сообщает издание со ссылкой на слова бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.
Автор также приводит мнение высокопоставленного украинского чиновника из оборонного ведомства, оставшегося неназванным, о том, что Москва не оставит безнаказанными действия Киева и даст жесткий ответ. Об этом также заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.
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Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.
 
Спецоперация на УкраинеВСУРОССИЯУКРАИНА
 
 
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