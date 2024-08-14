https://1prime.ru/20240814/ataka-850872677.html

На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область

На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область - 14.08.2024, ПРАЙМ

На Украине испугались ответа России на атаку на Курскую область

В Киеве испугались ответа ВС РФ на атаку Курской области, рассказали в издании Newsweek. | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T10:42+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. В Киеве испугались ответа ВС РФ на атаку Курской области, рассказали в издании Newsweek. "Высокопоставленные кремлевские чиновники не стали бы делать из продолжения нынешнего наступления России месть за Курск. Им нужно что-то более масштабное…" — сообщает издание со ссылкой на слова бывшего сотрудника СБУ Ивана Ступака.Автор также приводит мнение высокопоставленного украинского чиновника из оборонного ведомства, оставшегося неназванным, о том, что Москва не оставит безнаказанными действия Киева и даст жесткий ответ. Об этом также заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.ВСУ в 5.30 6 августа перешли в наступление, чтобы захватить территорию в Курской области. Их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов заявил, что операция в Курской области завершится разгромом противника и выходом на госграницу. За все время боевых действий украинские войска потеряли более 2030 военнослужащих, 35 танков и 31 БТР.Владимир Путин заявил, что киевский режим устроил провокацию и ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским объектам. Противник получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.В Курской, а также Белгородской и Брянской областях для обеспечения безопасности граждан действует режим КТО.

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