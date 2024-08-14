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В Россию привезут совершенно новый кроссовер Changan CS75 Plus
В Россию привезут совершенно новый кроссовер Changan CS75 Plus - 14.08.2024, ПРАЙМ
В Россию привезут совершенно новый кроссовер Changan CS75 Plus
Новый кроссовер Changan CS75 Plus начнут продавать в России в конце сентября или в октябре, говорится в материале издания "Российская газета". | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T11:57+0300
2024-08-14T11:57+0300
2024-08-14T11:57+0300
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Новый кроссовер Changan CS75 Plus начнут продавать в России в конце сентября или в октябре, говорится в материале издания "Российская газета".Источники в дилерском сообществе поделились с изданием, что первыми появятся переднеприводные версии, но неизвестно, будет ли доступна полноприводная версия. Отмечается, что длина авто составляет 4700 мм. он снащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 л.с. Максимальная скорость составляет 196 км/ч.Также автомобиль оснащен светодиодной оптикой, единой блоком приборной панели и мультимедийной системы, а также рядом электронных систем помощи водителю и независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной сзади. Модель Changan CS75 Plus станет 14-й моделью в линейке бренда в России, заключили в издании.
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россия, авто
В Россию привезут совершенно новый кроссовер Changan CS75 Plus
"РГ": продажи новых кроссоверов Changan CS75 Plus в России начнутся в октябре
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Новый кроссовер Changan CS75 Plus начнут продавать в России в конце сентября или в октябре, говорится
в материале издания "Российская газета".
Источники в дилерском сообществе поделились с изданием, что первыми появятся переднеприводные версии, но неизвестно, будет ли доступна полноприводная версия. Отмечается, что длина авто составляет 4700 мм. он снащен 1,5-литровым турбомотором мощностью 178 л.с. Максимальная скорость составляет 196 км/ч.
Также автомобиль оснащен светодиодной оптикой, единой блоком приборной панели и мультимедийной системы, а также рядом электронных систем помощи водителю и независимой подвеской типа McPherson спереди и многорычажной сзади.
Модель Changan CS75 Plus станет 14-й моделью в линейке бренда в России, заключили в издании.
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