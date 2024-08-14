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Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ
Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ
Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ
Помимо подготовки военных ВСУ, Великобритания, активно участвует в проведении как военных, так и диверсионных операций Украины и при этом существенно влияет на... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T06:52+0300
2024-08-14T06:52+0300
2024-08-14T06:53+0300
спецоперация на украине
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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Помимо подготовки военных ВСУ, Великобритания, активно участвует в проведении как военных, так и диверсионных операций Украины и при этом существенно влияет на украинское руководство. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.В июле Минобороны Великобритании распространило информацию о том, что с июня 2022 года свыше 42 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли курс обучения в Британии. Клеин отметил, что "стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство".Вместе с тем он напомнил, что, согласно сообщению Минобороны России, свыше 800 граждан Великобритании поехали воевать на Украину и 360 из них были ликвидированы.
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великобритания, диверсии
Спецоперация на Украине, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ, диверсии
Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ
Посол РФ в Лондоне: Британия активно участвует в диверсионных операциях ВСУ
МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Помимо подготовки военных ВСУ, Великобритания, активно участвует в проведении как военных, так и диверсионных операций Украины и при этом существенно влияет на украинское руководство. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.
В июле Минобороны Великобритании распространило информацию о том, что с июня 2022 года свыше 42 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли курс обучения в Британии.
Клеин отметил, что "стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство".
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Вместе с тем он напомнил, что, согласно сообщению Минобороны России, свыше 800 граждан Великобритании поехали воевать на Украину и 360 из них были ликвидированы.