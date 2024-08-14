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Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ

Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ

Посол РФ рассказал об участи Британии в диверсионных операциях ВСУ

Помимо подготовки военных ВСУ, Великобритания, активно участвует в проведении как военных, так и диверсионных операций Украины и при этом существенно влияет на... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T06:52+0300

2024-08-14T06:52+0300

2024-08-14T06:53+0300

спецоперация на украине

великобритания

диверсии

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МОСКВА, 14 авг – ПРАЙМ. Помимо подготовки военных ВСУ, Великобритания, активно участвует в проведении как военных, так и диверсионных операций Украины и при этом существенно влияет на украинское руководство. Об этом в беседе с РИА Новости сообщил посол России в Лондоне Андрей Келин.В июле Минобороны Великобритании распространило информацию о том, что с июня 2022 года свыше 42 тысяч военнослужащих Вооруженных сил Украины прошли курс обучения в Британии. Клеин отметил, что "стоит упомянуть и активную вовлеченность британцев в подготовку и осуществление военных и диверсионных операций ВСУ, не говоря уже о значимом влиянии на украинское руководство".Вместе с тем он напомнил, что, согласно сообщению Минобороны России, свыше 800 граждан Великобритании поехали воевать на Украину и 360 из них были ликвидированы.

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великобритания, диверсии