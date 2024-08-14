https://1prime.ru/20240814/familiya-850889745.html

СМИ раскрыли фамилию возможных сообщников подозреваемого по "Севпотокам"

СМИ раскрыли фамилию возможных сообщников подозреваемого по "Севпотокам" - 14.08.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли фамилию возможных сообщников подозреваемого по "Севпотокам"

Западные СМИ опубликовали полные имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого ранее немецкая прокуратура... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T18:27+0300

2024-08-14T18:27+0300

2024-08-14T18:27+0300

происшествия

северные потоки

взрывы на северных потоках

запад

сми

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Западные СМИ опубликовали полные имена двух предполагаемых сообщников украинского инструктора по дайвингу Владимира Ж., на которого ранее немецкая прокуратура оформила ордер на арест по делу о подрыве газопроводов "Северный поток" и "Северный поток — 2". В публикациях говорится о Светлане и Евгении Успенских. Ранее несколько СМИ в Германии, в том числе телеканал ARD, назвали имена двух предполагаемых сообщников Владимира Ж. Согласно данным СМИ, ему помогала супружеская пара: Евгений У. и Светлана У. Отмечается, что все указанные лица являются экспертами по дайвингу, причем их фирма до сих пор предлагает зарубежные дайвинг-туры. Со ссылкой на соцсети СМИ сообщали, что семейная пара занимается активной поддержкой ВСУ. На запрос СМИ из Германии Светлана У. заявила, что ничего не знает о подрыве газопроводов и не знакома с Владимиром Ж. Согласно опубликованным западными СМИ данным, фамилия Светланы и Евгения —Успенские. Женщина сейчас находится в Польше, а мужчина — служит в ВСУ. Ранее несколько изданий в Германии сообщали со ссылкой на источники в следствии, что подрыв газопровода планировали еще в 2014 году. Отмечалось, что его якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с РФ. Знакомый с ходом расследования источник также сообщал о наличии новых доказательств, подтверждающих причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на газопроводах. Яхта, предположительно, была задействована при подготовке теракта на "Северных потоках". Издание Süddeutsche Zeitung ранее выдвигало версию о причастности к взрывам на газопроводах как минимум двух украинцев. Согласно данным издания, "Андромеду" арендовала варшавская фирма Feeria Lwowa, основанная в 2016 году и зарегистрированная на двух граждан Украины. Взрывы на российских газопроводах "Северный поток" и "Северный поток — 2" произошли 26 сентября 2022 года. Генеральная прокуратура России открыла дело об акте международного терроризма.

https://1prime.ru/20240814/sevpotoki-850879555.html

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северные потоки, взрывы на северных потоках, запад, сми