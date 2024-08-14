https://1prime.ru/20240814/inflyatsiya-850890909.html

Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента

Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента - 14.08.2024, ПРАЙМ

Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента

Инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T19:12+0300

2024-08-14T19:12+0300

2024-08-14T19:12+0300

экономика

россия

минэкономразвития рф

инфляция в россии

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров на неделе с 6 по 12 августа были околонулевые темпы роста цен (0,03%). "Сохранилась дефляция на плодоовощную продукцию (-0,94%): увеличились темпы удешевления картофеля и овощей "борщевого набора", продолжилось снижение цен на огурцы, помидоры и фрукты. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%", - говорится в документе. Кроме того, пишет министерство, замедлился рост цен на масложировую и молочную продукцию, продолжили дешеветь яйца и сахар, ускорилось снижение цен на мясо кур. По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,09%. В том числе подешевели электро- и бытовые приборы (на 0,3%), медицинские товары (на 0,07%). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг инфляция составила 0,04%, заключили в министерстве. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.

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