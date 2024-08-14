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Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента
Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента - 14.08.2024, ПРАЙМ
Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента
Инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T19:12+0300
2024-08-14T19:12+0300
2024-08-14T19:12+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации". Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров на неделе с 6 по 12 августа были околонулевые темпы роста цен (0,03%). "Сохранилась дефляция на плодоовощную продукцию (-0,94%): увеличились темпы удешевления картофеля и овощей "борщевого набора", продолжилось снижение цен на огурцы, помидоры и фрукты. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%", - говорится в документе. Кроме того, пишет министерство, замедлился рост цен на масложировую и молочную продукцию, продолжили дешеветь яйца и сахар, ускорилось снижение цен на мясо кур. По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,09%. В том числе подешевели электро- и бытовые приборы (на 0,3%), медицинские товары (на 0,07%). В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг инфляция составила 0,04%, заключили в министерстве. В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
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россия, минэкономразвития рф, инфляция в россии
Экономика, РОССИЯ, Минэкономразвития РФ, инфляция в России
Инфляция в России на 12 августа составила 9,07 процента
МЭР: инфляция в России на 12 августа составила 9,07% в годовом выражении
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Инфляция в России на 12 августа составила 9,07% против 9,02% неделей ранее, следует из обзора Минэкономразвития "О текущей ценовой ситуации".
Как отмечает министерство, в сегменте продовольственных товаров на неделе с 6 по 12 августа были околонулевые темпы роста цен (0,03%). "Сохранилась дефляция на плодоовощную продукцию (-0,94%): увеличились темпы удешевления картофеля и овощей "борщевого набора", продолжилось снижение цен на огурцы, помидоры и фрукты. На остальные продукты питания темпы роста цен составили 0,11%", - говорится в документе.
Кроме того, пишет министерство, замедлился рост цен на масложировую и молочную продукцию, продолжили дешеветь яйца и сахар, ускорилось снижение цен на мясо кур.
По оценке Минэкономразвития, в сегменте непродовольственных товаров темпы роста цен составили 0,09%. В том числе подешевели электро- и бытовые приборы (на 0,3%), медицинские товары (на 0,07%).
В сегменте регулируемых, туристических и бытовых услуг инфляция составила 0,04%, заключили в министерстве.
В июне министр экономического развития Максим Решетников говорил, что прогноз по инфляции на этот год министерство представит в августе, но текущая оценка находится в диапазоне прогноза ЦБ в 6,5-7%.
Экс-глава Минфина спрогнозировал уровень инфляции в РФ в 2024 и 2025 годах