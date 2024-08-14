https://1prime.ru/20240814/katastrofa-850878905.html

"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ

"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ

"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ

Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T13:31+0300

2024-08-14T13:31+0300

2024-08-14T13:31+0300

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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.Парламентарий обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, где оборону города несут неопытные подразделения, что превращает ее в хаос."Второй пример - ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям…" — отметила Безуглая.Депутат заключила, что нынешний главком украинской армии Александр Сырский больше не уделяет должного внимания ситуации на Донецком направлении.

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