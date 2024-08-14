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"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ
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Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
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"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ
Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:31+0300
2024-08-14T13:31+0300
спецоперация на украине
россия
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.Парламентарий обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, где оборону города несут неопытные подразделения, что превращает ее в хаос."Второй пример - ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям…" — отметила Безуглая.Депутат заключила, что нынешний главком украинской армии Александр Сырский больше не уделяет должного внимания ситуации на Донецком направлении.
https://1prime.ru/20240814/syurpriz-850876348.html
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россия, украина, всу
Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
13:31 14.08.2024
 
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ

Депутат Рады Безуглая: ротации ВСУ привели к катастрофическим последствиям

© Фото : NATOУкраинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО
Украинские военные на тренировке в Великобритании под эгидой НАТО - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© Фото : NATO
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Парламентарий обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, где оборону города несут неопытные подразделения, что превращает ее в хаос.
"Второй пример - ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям…" — отметила Безуглая.
Депутат заключила, что нынешний главком украинской армии Александр Сырский больше не уделяет должного внимания ситуации на Донецком направлении.
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
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12:15
 
Спецоперация на УкраинеРОССИЯУКРАИНАВСУ
 
 
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