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"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ - 14.08.2024, ПРАЙМ
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ
Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T13:31+0300
2024-08-14T13:31+0300
2024-08-14T13:31+0300
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МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ. Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.Парламентарий обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, где оборону города несут неопытные подразделения, что превращает ее в хаос."Второй пример - ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям…" — отметила Безуглая.Депутат заключила, что нынешний главком украинской армии Александр Сырский больше не уделяет должного внимания ситуации на Донецком направлении.
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Спецоперация на Украине, РОССИЯ, УКРАИНА, ВСУ
"Катастрофические последствия". В Киеве запаниковали из-за положения ВСУ
Депутат Рады Безуглая: ротации ВСУ привели к катастрофическим последствиям
МОСКВА, 14 авг - ПРАЙМ.
Вооруженные силы Украины, дислоцированные в ДНР, столкнулись с катастрофическим положением. Об этом в своем аккаунте в Telegram сообщила
депутат Верховной Рады Марьяна Безуглая.
Парламентарий обратила внимание на серьезные проблемы в Торецке, где оборону города несут неопытные подразделения, что превращает ее в хаос.
"Второй пример - ротации на Покровском направлении, которые уже привели к катастрофическим последствиям…" — отметила Безуглая.
Депутат заключила, что нынешний главком украинской армии Александр Сырский больше не уделяет должного внимания ситуации на Донецком направлении.
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