https://1prime.ru/20240814/kombat-850884259.html

В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны

В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны - 14.08.2024, ПРАЙМ

В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны

Арзамасский машиностроительный завод представил на выставке-форуме "Армия-2024" прототип внедорожника "Комбат", созданного на оригинальной раме с применением... | 14.08.2024, ПРАЙМ

2024-08-14T15:55+0300

2024-08-14T15:55+0300

2024-08-14T15:55+0300

экономика

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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Арзамасский машиностроительный завод представил на выставке-форуме "Армия-2024" прототип внедорожника "Комбат", созданного на оригинальной раме с применением агрегатов полноприводного "Соболь NN". Об этом сообщил портал Motor.ru.Отмечается, что посетителям показали гражданскую версию автомобиля, но также планируется и выпуск военной модификации. Разработчики позиционируют машину как многофункциональное транспортное средство, способное передвигаться по любой местности. Она оборудована 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. "Комбат" имеет независимую переднюю подвеску. Благодаря дорожному просвету в 250 миллиметров машине по силам преодолеть брод глубиной до одного метра.Салон "Комбата" оборудован мультимедийной системой с тачскрином, а также приборной панелью с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, двухзонным климат-контролем и электронным переключением режимов трансмиссии. По данным портала, цена "Комбата" составит от 3,5 до пяти миллионов рублей.

https://1prime.ru/20240812/haval-850835376.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, авто, внедорожники