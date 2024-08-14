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В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны - 14.08.2024, ПРАЙМ
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В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны
В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны - 14.08.2024, ПРАЙМ
В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны
Арзамасский машиностроительный завод представил на выставке-форуме "Армия-2024" прототип внедорожника "Комбат", созданного на оригинальной раме с применением... | 14.08.2024, ПРАЙМ
2024-08-14T15:55+0300
2024-08-14T15:55+0300
экономика
россия
авто
внедорожники
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Арзамасский машиностроительный завод представил на выставке-форуме "Армия-2024" прототип внедорожника "Комбат", созданного на оригинальной раме с применением агрегатов полноприводного "Соболь NN". Об этом сообщил портал Motor.ru.Отмечается, что посетителям показали гражданскую версию автомобиля, но также планируется и выпуск военной модификации. Разработчики позиционируют машину как многофункциональное транспортное средство, способное передвигаться по любой местности. Она оборудована 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. "Комбат" имеет независимую переднюю подвеску. Благодаря дорожному просвету в 250 миллиметров машине по силам преодолеть брод глубиной до одного метра.Салон "Комбата" оборудован мультимедийной системой с тачскрином, а также приборной панелью с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, двухзонным климат-контролем и электронным переключением режимов трансмиссии. По данным портала, цена "Комбата" составит от 3,5 до пяти миллионов рублей.
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россия, авто, внедорожники
Экономика, РОССИЯ, Авто, внедорожники
15:55 14.08.2024
 
В России представили новый отечественный внедорожник. Цены уже известны

Motor.ru: представлен российский внедорожник АМЗ "Комбат" на базе "Соболь NN"

© РИА Новости . Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМеждународный военно-технический форум "Армия-2024"
Международный военно-технический форум Армия-2024 - ПРАЙМ, 1920, 14.08.2024
© РИА Новости . Алексей Никольский
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МОСКВА, 14 авг — ПРАЙМ. Арзамасский машиностроительный завод представил на выставке-форуме "Армия-2024" прототип внедорожника "Комбат", созданного на оригинальной раме с применением агрегатов полноприводного "Соболь NN". Об этом сообщил портал Motor.ru.
Отмечается, что посетителям показали гражданскую версию автомобиля, но также планируется и выпуск военной модификации.
Разработчики позиционируют машину как многофункциональное транспортное средство, способное передвигаться по любой местности. Она оборудована 2,5-литровым дизельным двигателем мощностью 150 л.с. с шестиступенчатой механической коробкой передач. "Комбат" имеет независимую переднюю подвеску. Благодаря дорожному просвету в 250 миллиметров машине по силам преодолеть брод глубиной до одного метра.
Салон "Комбата" оборудован мультимедийной системой с тачскрином, а также приборной панелью с аналоговыми шкалами спидометра и тахометра, двухзонным климат-контролем и электронным переключением режимов трансмиссии.
По данным портала, цена "Комбата" составит от 3,5 до пяти миллионов рублей.
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